Aslı Turanlı: Aşık olmayın

Ünlü oyuncu Aslı Turanlı, Etiler’de bir mekândan çıkarken görüntülendi. Sonbahar tarzıyla dikkat çeken oyuncu, sosyal medyada sık sık tarzı ve fit haliyle ilgili konuşulmasına dair şunları söyledi; "Aşık olmayın. Yalnızlığınızla mutlu olun. Keyifli ve sakin bir yaz geçirdim, ondandır herhalde."

REKLAM advertisement1

Aşkla ilgili olarak Turanlı, "Bilmiyorsunuz, 'Aşk istemiyorum' dersiniz, o bulur. Bu işler kader" ifadelerini kullandı. Fit haliyle ilgili soruları yanıtlayan oyuncu ise, "Hiçbir şey yapmıyorum ekstra... Eskiden spora yükleniyordum, yazdan çıktım; dikkat ediyorum sadece… Metabolizma meselesi" dedi.