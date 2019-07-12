Oyuncu Aslı Tandoğan, önceki gün eşi Cahit Tan Yeşilada ile birlikte bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Akşam saatlerinde bir restorana giriş yapan ünlü çift, mekan çıkışında el ele görüntülendi.

Doğum sonrası kilolarından kurtulduğu ve formda olduğu görülen oyuncu Aslı Tandoğan, önümüzdeki sezon farklı bir projeye imza atıp, tiyatro seyircisiyle buluşabileceğini dile getirdi.

Eşiyle birlikte tatil öncesi alışveriş turuna çıkan ünlü oyuncunun ilk durağı ise bir kitabevi oldu. Uzun süre kitabevinde vakit geçiren Aslı Tandoğan’ın seçtiği kitaplar ise merak konusu oldu.