15 TEMMUZ HAKKINDAKİ TWEET'İ NEDENİYLE



Miss Turkey 2017 Yarışmasında birinci seçilen Itır Esen'in tacı, sosyal medyada 15 Temmuz şehitleriyle ilgili yaptığı bir paylaşım nedeniyle geri alındı. Miss Turkey basın ofisi açıklama yaparak "Miss Turkey World" kraliçesi seçilen Itır Esen'in twitter üzerinden 15 Temmuz şehitleriyle ilgili yaptığı bir paylaşımın incelemeye alındı. Esen'in tacının alınmasının ardından jüri puanlamasına göre ikinci olan Aslı Sümen birinci, puan sıralamasında üçüncü olan Pınar Tartan ikinci, dördüncü sırada olan Yasemin Çoklar ise üçüncü oldu.