Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Aslı - Saruhan Hünel kardeşlerin acı günü - Magazin haberleri

        Aslı - Saruhan Hünel kardeşlerin acı günü

        Şarkıcı ve sunucu Aslı Hünel ile oyuncu kardeşi Saruhan Hünel'in, dün vefat eden anneleri Şükran Hünel, son yolculuğuna uğurlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2025 - 13:38 Güncelleme: 21.05.2025 - 13:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cenazede fenalık geçirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şarkıcı ve oyuncu Aslı Hünel ile Saruhan Hünel, anne acısıyla sarsıldı. Hünel kardeşlerin bir süredir hastanede tedavi gören annesi Şükran Hünel, dün hayatını kaybetti.

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Şükran Ünal için, öğle namazına müteakip Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze namazı kılındı.

        Aslı Hünel ile Saruhan Hünel, taziyeleri kabul ederken, gözyaşlarına boğuldu.

        Annesini son yolculuğun uğurlayan Aslı Hünel cenazede fenalık geçirdi.

        REKLAM

        Şükran Ünal'ın cenazesi Büyükçekmece Celaliye Yeni Asri Mezarlığı'na defnedildi.

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Aslı Hünel’i zor gününde yalnız bırakmadı.

        Cenazeye; Talat Bulut, Ferman Toprak, Ragıp Savaş, Davut Güloüğlu ve Murat Başaran da katıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Saruhan Hünel
        #Aslı Hünel

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İkinci kez etkin pişmanlık ifadesi veren Ertan Yıldız'a ev hapsi
        İkinci kez etkin pişmanlık ifadesi veren Ertan Yıldız'a ev hapsi
        Annesini görüntülü aradı... Konuşurken can verdi!
        Annesini görüntülü aradı... Konuşurken can verdi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Budapeşte'de 'KKTC' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Budapeşte'de 'KKTC' açıklaması
        Boey heyecanı!
        Boey heyecanı!
        Vestel'den borç ve satış açıklaması
        Vestel'den borç ve satış açıklaması
        Sıcak hava balonu zorunlu iniş yaptı!
        Sıcak hava balonu zorunlu iniş yaptı!
        Zaniolo geri dönüyor!
        Zaniolo geri dönüyor!
        Fenalaşan yaya yola düştü... Servis ezdi öldürdü!
        Fenalaşan yaya yola düştü... Servis ezdi öldürdü!
        Beşiktaş'ta gündem forvet!
        Beşiktaş'ta gündem forvet!
        İzmir'de dehşet! Komşuların bahçe kavgası: 2 ölü!
        İzmir'de dehşet! Komşuların bahçe kavgası: 2 ölü!
        Yan bakma kavgasında 7 kişiyi vurdu!
        Yan bakma kavgasında 7 kişiyi vurdu!
        Baba ile oğlunu yakmışlardı... Sır perdesi aralanıyor!
        Baba ile oğlunu yakmışlardı... Sır perdesi aralanıyor!
        Alman markadan düşük ÖTV'li model sürprizi
        Alman markadan düşük ÖTV'li model sürprizi
        100 suçtan 94 yıl hapis cezası vardı! 5 yıldır aranan suç makinesi!
        100 suçtan 94 yıl hapis cezası vardı! 5 yıldır aranan suç makinesi!
        Kuzey Kore'nin sahte sınır kasabası "Kijong-Dong"
        Kuzey Kore'nin sahte sınır kasabası "Kijong-Dong"
        Bodrum bu yıl da cep yakıyor
        Bodrum bu yıl da cep yakıyor
        Adresine hastaneyi de ekledi
        Adresine hastaneyi de ekledi
        13 TIR ile gelmeden istekleri geldi
        13 TIR ile gelmeden istekleri geldi
        Ünlülerin koruması hayata veda etti
        Ünlülerin koruması hayata veda etti
        Konutta kapora dolandırıcılığı uyarısı
        Konutta kapora dolandırıcılığı uyarısı
        Habertürk Anasayfa