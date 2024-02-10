Aslı İnandık sakatlığına rağmen Hamiyet için sahneye çıktı

Aslı İnandık sakatlığına rağmen Hamiyet için sahneye çıktı

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Sezonun sevilen oyunlarından 'Bir Peyk Müzikali-Hamiyet'in başrol oyuncusu Aslı İnandık geçtiğimiz haftalarda talihsiz bir kaza geçirdi. Sağ bacağında bağ kopması nedeniyle tedavi görmeye başlayan İnandık, buna rağmen sahneden vazgeçmedi.

Başarılı oyuncu bacağında atel olmasına rağmen geçtiğimiz akşam ekip arkadaşlarını yalnız bırakmadı ve AKM'deki temsilde sakat sakat sahneye çıktı.

Oyun boyunca hiç sahneden inmeyen, şarkılar söyleyip dans eden Aslı İnandık performansıyla alkış aldı. İnandık, gerçek bir hikayeden yola çıkılarak yazılan müzikalde bir işçi mahallesinde kocası ve iki kızıyla sakin bir hayat süren Hamiyet’i canlandırıyor.