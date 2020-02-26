Aslı Hünel kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular magazin takipçileri tarafından merak konusu oldu. İşte Aslı Hünel hayatı hakkında detaylar...

ASLI HÜNEL KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

4 Haziran 1977 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Aslıhan Hünel, Türk sanat müziği sanatçısı. 1977 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Aslı Hünel oyuncu Saruhan Hünel’in kardeşidir. Annesi Arap, babası Selanik göçmenidir. Aslı Hünel müzik yaşantısına Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde başladı. 14 yaşlarına geldiğinde şan dersi almaya başladı.

Türkiye'nin çeşitli noktalarında sahne alarak müzikseverlerle buluşan Aslı Hünel, 'Bambaşka' isimli albümünde yer alan çalışmaları da kliplendirmeye devam ediyor.

Aslı Hünel 2018 yılında Savaş Yurtsever ile dünyaevine girmiştir.