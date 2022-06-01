Son çıkardığı "Aynalı Yörük" şarkısıyla çıkış yakalayan ve şarkının klibinde eşini oynatmasıyla gündem olan Aslı Hünel'in biyografisi merak ediliyor. İşte Aslı Hünel'in hayat hikayesinden satır başları...

ASLI HÜNEL KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

4 Haziran 1977 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Aslıhan Hünel, Türk sanat müziği sanatçısı. 1977 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Aslı Hünel oyuncu Saruhan Hünel’in kardeşidir. Annesi Arap, babası Selanik göçmenidir. Aslı Hünel müzik yaşantısına Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde başladı. 14 yaşlarına geldiğinde şan dersi almaya başladı.

Türkiye'nin çeşitli noktalarında sahne alarak müzikseverlerle buluşan Aslı Hünel, 'Bambaşka' isimli albümünde yer alan çalışmaları da kliplendirmeye devam ediyor.

Aslı Hünel 2018 yılında Savaş Yurtsever ile dünyaevine girmiştir.