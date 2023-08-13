'Aslı Hünel ile Gelin Evi' yeni sezona başlıyor! İşte Aslı Hünel ile Gelin Evi’nin Yeni Sezon Tanıtımı;

'Aslı Hünel ile Gelin Evi' yeni sezona başlıyor! İşte Aslı Hünel ile Gelin Evi’nin Yeni Sezon Tanıtımı;

REKLAM advertisement1

Show TV’nin fenomen yarışma programı Aslı Hünel ile Gelin Evi 21 Ağustos Pazartesi ekrana geri dönüyor. Ayrıca bu sezon; her gün ev sahibi gelin ile eşi arasında yapılan ilişki testini kazanan gelinlere çil çil altın, 5 gelinin hafta boyunca ev hanımlığını konuşturduğu beceri oyununu kazananlara ise sürpriz hediyeler verilecek.

İşte Aslı Hünel ile Gelin Evi’nin Yeni Sezon Tanıtımı;

Aslı Hünel ile Gelin Evi’ 21 Ağustos Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün saat 12.15’te Show TV’de.

ÖNERİLEN VİDEO