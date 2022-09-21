'Aslı Hünel ile Gelin Evi'nin 927. bölümünde; Burcu gelin, Eda gelinin mutfağındaki masa örtüsünü baş örtüsüne benzetti. Burcu gelin, "Bu masa örtüsü değil, baş örtüsü!" dedi.

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