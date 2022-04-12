"SAYGI DUYARIM"

Kaan Urgancıoğlu ile başrollerini paylaştığı "Sen Yaşamaya Bak" filmi ile ilgili sorulara da yanıt veren Aslı Enver, "Yaptığım işin karşılığını alabilmek beni çok mutlu ediyor. Çoğu kişi çok ağladığını söyledi. Çok duygu yüklü bir iş yaptık." ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin, "Senaryonun çok klişe olduğu yönünde eleştiriler de oldu. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz?" sorusunu cevaplayan Enver, "Olabilir. Eleştiri iyi bir şeydir, saygı duyarım." açıklamasını yaptı.