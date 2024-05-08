Aslı Enver'den kızı Elay ile yeni paylaşım
Kızı Elay'ı 4 Temmuz 2023'te kucağına alan Aslı Enver, bebeği ve eşi Berkin Gökbudak ile eğlenceli anlarını yayımladı
- 1
- 2
Oyuncu Aslı Enver, 12 Kasım 2022'de iş insanı Berkin Gökbudak ile nikâh masasına oturmuş, kızı Elay'ı ise 4 Temmuz 2023'te kucağına alarak ilk kez anne olma sevincini yaşamıştı.
- 3
Anne olduktan sonra ekranlara ara veren ve gününü kızı Elay ile birlikte geçiren Aslı Enver, zaman zaman bebeği ile keyifli anlarını da sosyal medyadan yayımlıyor.
-
- 4
Paylaşımlarında bir yenisini daha ekleyen Aslı Enver, kızı Elay ve eşi Berkin Gökbudak ile eğlenceli bir video yayımladı.
- 5
Doğa içerisinde bebeği ve eşi Aslı Enver ile birlikte vakit geçirirken Berkin Gökbudak, kızı Elay'a papatya uzattı.
- 6
Babasının uzattığı çiçeği gören Elay ise papatyayı yedi. Elay'ın sevimli halleri takipçileri güldürdü.