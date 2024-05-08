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        Haberler Magazin Aslı Enver'den kızıyla yeni paylaşım! Elay papatyayı yedi - Magazin haberleri

        Aslı Enver'den kızı Elay ile yeni paylaşım

        Kızı Elay'ı 4 Temmuz 2023'te kucağına alan Aslı Enver, bebeği ve eşi Berkin Gökbudak ile eğlenceli anlarını yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2024 - 09:39 Güncelleme: 08.05.2024 - 09:39
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          Oyuncu Aslı Enver, 12 Kasım 2022'de iş insanı Berkin Gökbudak ile nikâh masasına oturmuş, kızı Elay'ı ise 4 Temmuz 2023'te kucağına alarak ilk kez anne olma sevincini yaşamıştı. 

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          Anne olduktan sonra ekranlara ara veren ve gününü kızı Elay ile birlikte geçiren Aslı Enver, zaman zaman bebeği ile keyifli anlarını da sosyal medyadan yayımlıyor. 

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          Paylaşımlarında bir yenisini daha ekleyen Aslı Enver, kızı Elay ve eşi Berkin Gökbudak ile eğlenceli bir video yayımladı. 

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          Doğa içerisinde bebeği ve eşi Aslı Enver ile birlikte vakit geçirirken Berkin Gökbudak, kızı Elay'a papatya uzattı. 

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          Babasının uzattığı çiçeği gören Elay ise papatyayı yedi. Elay'ın sevimli halleri takipçileri güldürdü. 

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