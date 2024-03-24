Aslı Enver'den Demet Evgar yorumu: Çok tatlı
Aslı Enver, SHOW TV'nin sevilen dizisinde başrolde yer alan Demet Evgar için "Çok tatlı" diyerek 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' dizisi hakkında samimi açıklamalarda bulundu
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Eşi Berkin Gökbudak ile baş başa Prag'a tatile giden Aslı Enver, yurda döndü. Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Aslı Enver, eşiyle birlikte İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Enver; "Kısa bir tatildi, güzel geçti" ifadelerini kullandı.
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Kızları Elay'ın yanlarında olmaması ise dikkatlerden kaçmadı. Aslı Enver, bebeğini anneannesine bıraktıklarını söyledi.
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Ünlü oyuncu, geçtiğimiz haftalarda kızının yüzünü ilk kez sosyal medya üzerinden takipçilerine göstermişti. Bebeğin kime benzediğinin sorulması üzerine ise çift, birbirlerine bakarak farklı cevaplar verdi.
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"ELAY ŞU ANDA 9 AYLIK"
Daha önce kızı Elay'ın emeklemeye başladığını söyleyen Aslı Enver, gazetecilerin; "Elay, yürümeye başladı mı?" sorusunu yöneltmesi üzerine; "Henüz başlamadı. Emekleme, destek alarak ayakta durmayla devam ediyor" yanıtını verdi. Oyuncu; "İlk önce anne mi yoksa baba mı dedi?" sorusuna ise; "Henüz ikisini de demedi. Elay şu anda 9 aylık" cevabını verdi.
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"BİZ ECE İLE BİRLİKTE ÇOK VAKİT GEÇİRİYORUZ"
İlk çocuğunu kucağına almaya hazırlanan Eda Ece, hem yakın arkadaşı hem de komşusu olan Aslı Enver'den hamilelik konusunda destek aldığını söylemişti. Konuyla ilgili sorulara yanıt veren Enver; "Biz birlikte çok vakit geçirdiğimiz için o da işte Elay ile vakit geçirdiğini söylüyor. Kız arkadaşım, konuşuyoruz bu sıralar tabii ama destek ne haddime" dedi.
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Ayrıca boş zamanlarında TV dizilerini takip ettiğini ifade eden Aslı Enver, SHOW TV'de ekrana gelen 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'ı izlediğini söyledi. Enver, Dizinin başrolünde 'Bahar' karakterine hayat veren Demet Evgar'ın oyunculuğu için "Çok tatlı, severek izliyoruz. Ellerine sağlık bütün ekibin" ifadelerini kullandı.
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"YAKIŞAN HERKES GİYSİN"
Öte yandan Cem Yılmaz ile Uraz Kaygılaroğlu'nun ardından İskoçya'ya tatil yapmaya giden rapçi Sefo, ülkenin milli giysisi olan kilt giymişti. Konuyla ilgili sorulara yanıt veren Aslı Enver, "Yakışan herkes giysin bence" dedi.