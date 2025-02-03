Aslı Bekiroğlu'ndan samimi açıklamalar

BloombergHT’de yayınlanan "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programının konuğu ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu oldu. Bekiroğlu, birbirinden çarpıcı açıklamalarıyla izleyenleri ekrana kilitledi.

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“TAZE AŞKIMLA ÇOK MUTLUYUM”

Aslı Bekiroğlu, şu sıralar en mutlu olduğu şeyin sorulması üzerine; "Şu an Furkan yeni taze aşkım diyebilirim. Çok mutluyum, çok keyfim yerinde. Nazar değmesin maşallah" yanıtını verdi.

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“BANA ELLERİYLE ÇORBA YAPTI”

Aslı Bekiroğlu, samimi açıklamalarına şöyle devam etti: "Film galamın olduğu gün Furkan bana çorba yaptı. İki senedir falan hayatımda kimse yoktu istemedim de bir anda karşıma çıktı girdi anlamadım nasıl oldu film çekiminde tanıştık."

“İLK DEFA BÖYLE BİR İLİŞKİ YAŞIYORUM”

Aslı Bekiroğlu, daha sonra sözlerini; “Geziyoruz, yemek yapıyoruz. Her şeyi bir arada konuşarak tartışarak yapıyoruz. İç içe böyle puzzle gibi. İlk defa böyle bir şey yaşıyorum, öyle bir hal aldık. Yaşadığımı hissettiriyor bana onun yanında tamamen kendim olabiliyorum. Kimsenin, kimseyi bir değiştirme çabası yok. Çok yeni daha bir ay olmadı bile. Çok iyi biri, çok akıllı, çok komik, çok tatlı genç yetenek kaptım. 1999’lu benden 4 yaş küçük” ifadeleriyle sürdürdü.

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“FURKAN’A HEDİYE OLARAK ŞARKI YAPTIM”

Sevgilisine hediye olarak şarkı yaptığını söyleyen oyuncu; “Ona hediye olarak bir şarkı yaptım, o da bana şiir yazıyor çok tatlıyız ağlayacağım. Zorla şiir okuttum” dedi.

Aslı Bekiroğlu, ayrıca; “Bence yakışıklıymış,zenginmiş onlardan ziyade ilk tanıştığın anda beni güldürebilmesi benim için önemli. Furkan’da odaya girdiği anda alınan enerji şakalar vs etkilendim. Çok zeki şansıma tipi de güzel. Bu kadar konuştuk inşallah ayrılmayız” dedi. .png Daha önceki birliktelikleriyle ilgili dikkat çeken bir itirafta bulunan Aslı Bekiroğlu; “Hayat tarzlarımız birbirine uymuyor deyip giden sevgilim oldu” ifadelerini kullandı. “BENİ ŞIMARIK VE PATAVATSIZ BULUYORLAR” Aslı Bekiroğlu kendisiyle ilgili ise “Şımarık ve patavatsız bulunuyorum ama aslında ben neşeliyim. Neşem enerjim ve mutluluğum onları rahatsız ediyor. Bizimde derdimiz var baş etmeyi biliyoruz” dedi. .png