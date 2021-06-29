Aşkın Tarifi yeni fragman yayında

Aşkın Tarifi 5. yeni bölüm fragmanı ile ekrana geldi. Yeni bölümde; Naz'ın Taylan ile olmasını hazmedemeyen Fırat durumu değiştirmeye kararlıdır. Naz'a Taylan ile evlenmemesi gerektiğini açık yüreklilikle söyler.

AŞKIN TARİFİ 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



AŞKIN TARİFİ 4. SON BÖLÜM

Aşkın Tarifi 4. son bölümde; Naz’la Fırat’ın o anın heyecanında sarılmaları; Naz’ı, Taylan ve kendi ailesi karşısında zor bir duruma düşürür. Fırat da Naz’ın, ailesine karşı bu duruma düşmesine üzülür. Hiç planda olmayan bu sarılma, aslında Taylan’ın işini kolaylaştırmıştır. Taylan, Naz’ı Fırat üzerinden manipüle ederek, onun duygularıyla oynar. Kebapçı, sonunda açılır. Herkes, açtıran kişinin Fırat olduğunu düşünürken; bu hamle, hiç beklenmedik birinden gelir.