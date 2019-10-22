Sahnesini Mehmet Erdem’le paylaşan ünlü şarkıcının okuduğu birçok şarkısına kendisini izlemeye gelen 2 bin 500 kişide eşlik etti. Artık klasikleşen şarkılarının yanı sıra sahne performansıyla da göz kamaştıran güzel popçu, şarkılarıyla adeta Bostancı’yı inletti.

"ALLAH'TAN KORK DEDİLER"

İki bölümden oluşan konserin ilk yarısında Mehmet Erdem sahne aldı. Yaklaşık bir saat sahnede kalan Erdem, sevenlerine keyifli saatler yaşattı.

Konserin ikinci bölümünde ise Aşkın Nur Yengi, sahnedeydi. Zümrüt yeşili elbisesiyle göz kamaştıran Yengi, bestesi Sezen Aksu’ya ait “Allahtan Kork” adlı şarkıyı Mehmet Erdem’le birlikte söyledi.

Hayranlarından büyük alkış alan ikiliden Aşkın Nur Yengi, konsere daha sonra tek başına devam etti. 90’ların nostaljik şarkılarıyla hayranlarına keyifli bir gece yaşayan ünlü popçu, bir saatte tam 30 şarkı söyledi. Ünlü şarkıcı Aşkın Nur Yengi'nin Mehmet Erdem ile aynı sahneyi paylaşacağı konserler önümüzdeki günlerde de sürecek.