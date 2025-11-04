Habertürk
        Aşkın Nur Yengi'den Sonbahar senfonisi

        Aşkın Nur Yengi'den Sonbahar senfonisi

        Aşkın Nur Yengi, 'Senfonik' projesiyle Harbiye'de bir sonbahar gecesine ev sahipliği yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2025 - 15:02 Güncelleme: 04.11.2025 - 15:02
        Türk pop müziğinin en güçlü kadın yorumcularından Aşkın Nur Yengi, Bayhan Müzik organizasyonuyla devam eden 'Aşkın Nur Yengi Senfonik' projesinin yoğun istek üzerine gerçekleştirilen ikinci Harbiye konseri için dün akşam Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesindeydi.

        Gecede, şef Tuluğ Tırpan yönetimindeki Sinema Senfoni ve ANY Orkestrası, Yengi’nin efsaneleşmiş şarkılarına 2025’e özel senfonik düzenlemelerle eşlik etti.

        Konserine; "Hoş geldiniz, bir kasım akşamı hepinizi kalplerinizden öpüyorum. 1990’lar… Hayatımızın en güzel zamanları, bu gece o güzel şarkılarla anılarımıza gideceğiz" sözleriyle başlayan Aşkın Nur Yengi, performansı boyunca zamansız hit şarkıları, içten sohbetleri ve esprileriyle seyircileriyle güçlü bir bağ kurdu.

        Harun Kolçak’ı anarken, 'Ünzile' şarkısında sahneye çıkan kız çocuklarıyla birlikte duygusal anlar yaşattı. Gecenin sonunda uzun süre ayakta alkışlanan Aşkın Nur Yengi, 'Senfonik' projesiyle Ankara’nın ardından 11 Aralık’ta Bostancı Gösteri Merkezi’nde tekrar sahnede olacak.

        #Aşkın Nur Yengi

        Habertürk Anasayfa