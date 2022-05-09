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Askerlik yol parası nedir, ne kadar yatacak? 2022 Askerlik yol ücreti nereden, nasıl alınır?

Askerlik yol parası nedir, ne kadar yatacak? 2022 Askerlik yol ücreti nereden ve nasıl alınır?

Askerlik için silah altına girecek olanlar tarafından son dönemin en çok araştırılan soruların başında "Askerlik yol parası nedir, askerlik yol parası ne kadar, nereden ve nasıl alınır?" gibi sorular var. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde askerlik vazifesini yerine getirecek olanlar askerlik yol parasını araştırırken yol parasını nereden nasıl alınacağına yanıt aradı. İşte konuya ilişkin merak edilen detaylar...

09.05.2022 - 17:38 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Vatan borcunu yerine getirmek için tecilini bozduran ve askerlik yaşı gelmiş olanlar devlet tarafından karşılanan 'Askerlik yol ücretinin ne zaman ve nereden yatırılacak" sorularının yanıtını arıyor. Peki Askerlik yol parası nedir, ne kadar yatacak? Askerlik yol ücreti nereden ve nasıl alınır? İşte askerlik yol parası ile alakalı tüm merak edilenler...

  • ASKERLİK YOL PARASI NEDİR?

    Milli  Savunma Bakanlığı askere gidecek olan kişilerin yol masraflarını karşılamak adına 'Askeri Yol ve İaşe Bedeli' öder. Bu bedel halk arasında yol parası olarak bilinmektedir. Askerlik için yol parasının hesaplanması kilometreye göre gerçekleşmektedir. Bu hesaplama sırasında belediye birimleri otobüs ücretleri ile ilgili gerekli bilgilendirmeyi askerlik şubelerine yapmaktadır. Sonrasında aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurularak askerlik yol parası hesap edilmektedir.

  • ASKERLİK YOL PARASI NE KADAR?

    Askerlik yol parası hesaplanırken öncelikle belediyeler tarafından askerlik şubelerine yapılan otobüs yol ücretleri dikkate alınıyor.

    Bu ücretler dikkate alınarak, askerlik yol parası kişinin hangi şehirden askerlik görevini yerine getirmek için hangi şehre gideceğine göre değişiyor.

    Bu noktada kilometre hesaplaması devreye giriyor.

    Gün içerisinde 0-600 KM yol gidecek olanlara 20 TL, 601-1200 KM yol gidecek olan askerlere iki günlük 40 TL, 1201-1801 KM yol gidecek askerlere ise 3 günlük 60 TL yol parası ödeniyor.

  • ASKERLİK YOL ÜCRETİ NEREDEN VE NASIL ALINIR?

    Askerlik yol ücreti kişi askere gitmeden önce PTT şubelerine yatırılmaktadır. Yatırılan para,  PTT şubelerinden T.C kimlik numarası ile çekilebilmektedir.  Diğer yandan Ziraat Bankası üzerinden de askerlik yol paraları çekilebilmektedir.

  • ASKERLİK YOL PARASI NASIL SORGULANIR?

    Askerlik yol parasını öğrenmek isteyen kişiler sorgulamaları e-devlet sistemi üzerinden ve PTT şubeleri üzerinden yapabilmektedir. Paranın tutarı ve hangi konu ile ilgili olduğu e-devlet sistemi aracılığı ile görüntülenebilmektedir. Ancak paranın yatıp yatmadığı yalnızca PTT şubeleri üzerinden görülebilmektedir. Askerlik yol parasının yatıp yatmadığı PTT şubeleri üzerinden kimlik belgesi ile kontrol edilebilmektedir. Paranın yatması halinde kişilerin birliklerine teslim olmalarına gerek kalmadan yol parası alınabilmektedir.

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