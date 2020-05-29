Askerlik yerleri Nisan, Mayıs ve Haziran celbi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. MSB Askeralma Genel Müdürlüğü’nün resmi açıklama ve duyurulara yer verdiği asal.msb.gov.tr adresi üzerinden Nisan, Mayıs ve Haziran 2020 celp ve sevk dönemlerinde sevke tabi askerlik yükümlülerinin seçim ve sınıflandırma sonuçlarını içeren askerlik yerleri paylaşıldı. İşte e-Devlet askerlik yerleri ve celp dönemleri sorgulama 2020...

ASKERLİK YERLERİ 2020 SORGULAMA

Mili Savunma Bakanlığı'ndan yapılan duyuruda yer alan bilgilere göre Nisan, Mayıs ve Haziran 2020 sevk ve celp dönemlerine ilişkin sınıflandırma sonuçları yani askerlik yerleri 28 Mayıs 2020 günü e-devlet üzerinden açıklandı.

Askerlik yerleri 2020 sorgulama işlemi iin aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz...

E-DEVLET ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA 2020

BEDELLİ ASKERLİK 2020 SEVK TARİHLERİ

Er ve erbaşlar için 1. grup sevk tarihi 5 Haziran 2020 olacak. İlk grup sevk belgesini 1-5 Haziran tarihleri arasında alabilecek.

Haziran grubu bedelli askerler için sevk tarihi ise 20 Haziran 2020 olacak. Bu grup ise 16-20 Haziran tarihleri arasında sevk belgelerini alabilecekler.

Yedek subay ve astsubay adayları, er ve erbaşların ikinci grubu ve ertelenen nisan grubu bedelli askerler için sevk tarihi ise 29 Haziran 2020 olacak. Bu grup içerisinde yer alanların sevk tarihleri ise 25-29 Haziran olacak.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2020 NE KADAR?

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklama ile 2020 yılı bedelli ve dövizle askerlik şartlarını duyurdu. Buna göre, bedelli askerlik ücreti 30 Haziran 2020 saat 18.00'e kadar 35 bin 54 lira 64 kuruş olarak belirlendi.

30 Haziran 2020’ye (dahil) kadar başvuruda bulunacakların ödeyeceği döviz miktarı 5.261,09 Avro veya karşılığı konvertibl yabancı ülke parasıdır.

Bedel ödemeleri; Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ile PTT Şubelerine veya mal müdürlüklerine yapılabilecektir.