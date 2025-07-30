Heyecanla beklenen askerlik yerleri son dakika açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı MSB Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika duyurusuna göre; askerlik yerleri ve celp tarihi sınıflandırma sonuçları açıkladı. Bu kapsamda gözler "Askerlik yerleri nasıl öğrenilir?" sorusuna çevrildi. İşte, 2025 Ağustos celbi e-Devlet ile askerlik yerleri sorgulama ekranı ve tüm detaylar