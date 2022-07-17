6. Yükümlüler, sevk belgesinin alınabileceği tarihlerde;

a. e-Devlet’ten “Kovid-19” anketini dolduracaklar,

b. Anket sonrasında yönlendirildikleri sağlık kuruluşlarında “Kovid-19” testlerini yaptıracaklar,

c. Test sonucu negatif çıkanlar, sevk bitim tarihine kadar e-Devlet üzerinden veya askerlik şubesi başkanlıklarından sevk belgelerini alacaklar,

ç. Sevk tarihi içerisinde test yaptırmasına rağmen sevk tarihini takip eden birinci ve ikinci gün içerisinde test sonucunun negatif olduğu tespit edilen yükümlüler, askerlik şubesi başkanlıklarınca birliklerine sevk edilecekler,

d. Test sonucu pozitif çıkanlar veya temaslı listesinde yer alanlar ile test tarihinden itibaren iki günlük süre içinde sevk evrakını almayanlar ve test sonucu (negatif olsa dahi) çıkmayan yükümlüler müteakip celp ve sevk döneminde sevke tabi tutulacaklar,

e. Sevk belgesini alanlar birliğine katılıncaya kadar Kovid-19 kapsamında Devlet kurumları tarafından duyurulan tüm tedbirlere uyacaklar, asker eğlencesi, uğurlaması vb. faaliyetleri icra etmeyecekler,

f. Sağlık kuruluşlarında gerekli testleri yaptırmayanlar askere sevk edilmeyecek ve haklarında bakaya işlemi yapılacaktır.

g. Yükümlüler birliğe katılış esnasında, sevk belgeleri ile birlikte e-Nabız üzerinden alacakları Kovid-19 aşı bilgilerinin yer aldığı aşı kartının çıktısını yanlarında bulunduracaklardır.