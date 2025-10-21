Askerlik yerleri açıklanma tarihi belli oldu. Yoklama başvurusu ie askerlik hizmet ve celp tercih işlemlerini tamamlayan adayların seçim ve sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Kasım 2024 celbi askerlik yerleri ekim ayında belli olacak. Peki Askerlik yerleri açıklandı mı? MSB 2025 Kasım celbi askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır?