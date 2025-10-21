Askerlik yerleri açıklandı mı? MSB 2025 Kasım celbi askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır?
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2025 Kasım celbi askerlik yerlerinin açıklayacağı tarihi duyurdu. Yapılan açıklama doğrultusunda, 2025 Kasım celbi askerlik yerleri e-Devlet üzerinden duyurulacak. Binlerce asker adayının gözü kulağı seçim ve sınıflandırma sonuçları için Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamasında. Peki Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Askerlik yerleri açıklanma tarihi belli oldu. Yoklama başvurusu ie askerlik hizmet ve celp tercih işlemlerini tamamlayan adayların seçim ve sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Kasım 2024 celbi askerlik yerleri ekim ayında belli olacak. Peki Askerlik yerleri açıklandı mı? MSB 2025 Kasım celbi askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır?
2025 KASIM ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Seçim ve sınıflandırma sonuçları 27 Ekim 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.
Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir.
ASKERLİK YERLERİ NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?
2025 Kasım askerlik yerleri, e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. e-Devlet'e giriş yapacak adaylar, bu sisteme erişim şifresini PTT'den kimlikleri karşılığında alabilecekler.
T.C kimlik numarası ve PTT'den alacakları şifre ile sisteme giriş yapacak olan er adayları hizmet adını yazarak yer bilgisini görüntüleyebilecek.
2025 ASKERLİK SEVK TARİHLERİ
Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.
Yükümlü Sevk Tarihleri
Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup) 06 Kasım 2025
Er (2’nci Grup) 04 Aralık 2025
Er (3’üncü Grup) 08 Ocak 2026
