Askerlik yeri öğrenme nasıl yapılır? E-Devlet üzerinden açıklanan 99/1 askerlik yeri sorgulama ekranı haberimizde yer alıyor. Vatani görevini yerine getirmek için askerlik başvurusunda bulunan gençlerin askerlik yerleri açıklandığı andan itibaren vatandaşlar e-devlet üzerinden sorgulama yapmaya başladı.

ASKERLİK YERİ ÖĞRENME NASIL YAPILIR?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından e-devlet üzerinden açıklanan askerlik yerleri 99/1 öğrenmek için, öncelikle

e-devlet'e girmeniz gerekiyor. TC kimlik numaranızı ve şifrenizi girmenizin ardından "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama ve ASAL Sevk Başvurusu" yazarak askerlik yapacağınız yeri sorgulayabileceksiniz.

ASKERLİK YERİ ÖĞRENME EKRANI

ASKERLİK SÜRESİ NE KADAR? 2019

Ülkemizde Ekim 2013'te alınan karara göre, 1 Ocak 2014'ten itibaren uzun dönem askerlik süresi 12 ay olmuştur. Yükseköğrenim görenlerde zorunlu hizmet süreleri tam dönem yedek subayların 12 ay, kısa dönem erlerin 6 aydır.

ASKERLİK SEVK BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ NEDİR?

Askerlik başvurusu yapan ya da askerlik çağında olan erkekler için düzenlenen belgelerde bulunan sevk başlangıç tarihi ifadesi, askerlik yapacak kişinin askerlik görevini yapacağı birliğe teslim olacağı tarihin başlangıcını belirtiyor. Sevk bitiş tarihi ise askerlik yapacak kişinin askerlik görevini yapacağı birliğe teslim olacağı tarihin son gününe işaret eder.

TEK TİP ASKERLİK GELİYOR MU?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, geçtiğimiz aylarda tek tip askerlik konusunun gündeme geldiğini ve üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu. İşte Hulusi Akar'ın tek tip askerlik ile ilgili açıklaması...

Hulusi Akar tek tip askerlik konusunda; şu ifadeleri kullandı: "Tek tip askerlik için çalışıyoruz, geçici bir konu olmayacak, ilgili bakanlıklarla kalıcı bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Dikkatli ve hassas bir şekilde ilerliyoruz."



ASKERLİK SÜRESİ DÜŞECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz salı günkü grup toplantısı sırasında “Gereken hazırlıkların ve planlamaların yapılmasının ardından Türkiye’yi bir daha bedelli kanunlarına ihtiyaç duyulmayacak bir askerlik sistemine kavuşturmuş olacağız” dedi. Bunun üzerine dikkatler yeni sistemin ayrıntılarına çevrildi.

Kulislerdeki yeni sistemle ilgili öne çıkan 9 ay tek tip askerlik fikri gerçek olursa hali hazırda devam eden 12 ay zorunlu askerlik süresi 9 aya düşmüş olacak. Ancak lisans mezunu erlerin 6 ay olan zorunlu askerliği ise 9 aya çıkmış olacak. Kulislerde konuşulan yeni sitem yasalaşırsa; bedelin ödenmesi halinde ise 9 aylık askerlik 3 ay temel eğitimden ibaret olacak.