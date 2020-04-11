11 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
120 binci ilgilendiren gelişme. Silah altındaki askerlerin terhisleriyle celp dönemi gelenlerin askere alınmalarının ertelenmesi konusu konuşuluyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından askerlerin terhis ve celp işlemlerinin kısa bir süre için durdurulması, askerliğini bedelli olarak yapacak olanların ise kışlalara gitmek yerine uzaktan eğitimle askerlik hizmetini yapmaları üzerinde çalışma yapıldığı konuşuluyor.
SON GELİŞMELER
1 Nisan’da terhis işlemlerinin yapıldığı Türk Silahlı Kuvvetleri’nde son celp işleminin ise 19 Mart tarihinde gerçekleştirildi. Celp ve terhis dönemlerinde 60 bin asker terhis olurken, 60 bin kişinin de askere alındı. Koronavirüs salgınının ortaya çıkması üzerine TSK’da terhis sırası gelen askerler 14 gün önceden karantinaya alınıyor. Askere alınanlar ise salgın tehlikesine karşılık birliklerine gönderilmeden önce 14 gün gözetim altında tutuluyordu.
TSK’da yapılan değerlendirmede celp ve terhis dönemlerinde 120 bin kişinin neden olacağı hareketliliğin aileleriyle birlikte ciddi bir risk oluşturmasından endişe edildiği ve terhis ve celplerin geçici bir süre durdurulması kararının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayından sonra yürürlüğe gireceği söyleniyor.
"RİSKLER ORTAYA ÇIKTI"
“Terhisten 14 gün önce askerler kontrol altına alınıyor. 14 günlük kontrolden sonra il veya ilçe sağlık müdürlükleriyle koordineli olarak terhisler yapılıyor. En son 1 Nisan’da terhisler oldu. Terhisi gelen askerlerimizi 14 gün kontrol altında tuttuktan sonra 1 Nisan’da terhis ettik. En son 19 Mart’ta celp oldu. Onları da askere alınca görev vermeden 14 gün süreyle bekletiliyor. Bu tedbirlere rağmen KOMMER’in tespitlerine göre yine de bazı risklerin olduğu ortaya çıktı. Şimdi terhis ve celplerin durdurulması konusu var. O nedenle ‘Gerekirse kısa bir süre için terhisleri uzatalım ve celpleri durduralım’ şeklinde yaklaşım var. Bu konu üzerinde çalışılıyor. Bedelliler içinse ‘Askerliklerini uzaktan eğitimle yaptıralım’ düşüncesi var. Bu dövizli askerlikte yapılmıştı. Uzaktan eğitimle terhis edilmişlerdi. Aynısı bedelli için geliştirilmek isteniyor.
Her dönemde, her celpte asker geliyor. Aynı zamanda binlerce asker de terhis oluyor. Aileleriyle birlikte 100 bini aşan bir nüfus hareketinden bahsediyoruz. Büyük bir hareketlilik. Şu anda bunları terhis olmadan önce 14 gün karantinaya alıyoruz. Ama terhis olduğu andan itibaren bilet almaya gidiyor, yolculuk yapıyor, evlerine gidene kadar insanlarla teması oluyor. Aynı şekilde celp nedeniyle birliklerimize gelenler de koronavirüsü bulaştırabilirler. O nedenle terhis ve celpleri durdurma yönünde çalışmaların yapılması zaruret halini alıyor. Halkımızın ve Mehmetçiğin sağlığı esastır. Gerekirse bir gün geç terhis olsun ama sağlıklı bir şekilde evinde bulunsun.”
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