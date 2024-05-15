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        Haberler Kültür-Sanat Müzik 'Askerin Öyküsü' Cemal Reşit Rey'de

        'Askerin Öyküsü' Cemal Reşit Rey'de

        Igor Stravinski'nin, okunması, oynanması ve dans edilmesi amacıyla bestelediği 'Bir Askerin Öyküsü', 20 Mayıs Pazartesi akşamı, 'Askerin Öyküsü' isimli performansla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2024 - 00:05 Güncelleme: 15.05.2024 - 00:05
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        'Askerin Öyküsü' Cemal Reşit Rey'de
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        20. yüzyılın etkili müzik insanlarından besteci, piyanist ve orkestra şefi Igor Stravinski'nin, okunması, oynanması ve dans edilmesi amacıyla bestelediği “Bir Askerin Öyküsü”, 20 Mayıs Pazartesi akşamı, “Askerin Öyküsü” isimli performansla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda sanatseverlerle buluşacak. Tiyatro sanatçısı Müjdat Gezen’in anlatıcılığı üstleneceği, keman sanatçısı Cihat Aşkın’ın solist olarak yer alacağı performansta orkestrayı maestro Hakan Şensoy yönetecek. Askerin Öyküsü’nde ayrıca, MSM oyuncularının metin üzerinden sergileyecekleri MİM gösterisi ve koreografisini Hülya Aksular’ın üstlendiği dans performansı da yer alacak.

        Cihat Aşkın
        Cihat Aşkın

        Igor Stravinsky'nin bestesi Bir Askerin Öyküsü, Birinci Dünya Savaşı sonrası zorlukları, bir askerin ruhunu ele geçiren şeytan ve bir prensesin hikayesini anlatıyor. Eser, İsviçreli yazar Ferdinand Ramuz'un bir Rus halk masalından ilham alarak yazdığı metne dayanıyor. Stravinsky eseri sadece müzikal bir performans olarak değil, aynı zamanda bir tiyatro ve dans gösterisi olarak da tasarlamış.

        Müjdat Gezen’in sesi ve oyunculuğuyla karakterleri canlandıracağı performansta, Cihat Aşkın kemanıyla askerin ruhunu ve şeytanın hilekarlığını anlatacak.

        Hakan Şensoy
        Hakan Şensoy

        Orkesta şefi Hakan Şensoy’un yönetimindeki orkestrada; trompette Timuçin Abacı, kontrbasta Şahin Bahçeban, trombonda Tolga Akkaya, fagotta Sertaç Çevikkol, klarnette Evrim Güvemli, vurmalı çalgılarda Emre Günay yer alacak. Askerin Öyküsü biletleri CRR gişesi ve Biletix’te satışa sunuldu.

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        #Cemal Reşit Rey
        #Askerin Öyküsü
        #Müjdat Gezen
        #konser
        #Cihat Aşkın
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