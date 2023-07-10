Askeri tabiplerin FETÖ davasında karar: 3 sanığa ceza

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İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesindeki 11'inci duruşmada, 9 tutuksuz sanık salonda hazır bulundu.

Duruşma savcısı geçen duruşmada verdiği mütalaasında, sanıklardan Ramazan Akyıldız, Zafer Işılak ve Hüseyin Günay'ın "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını, diğer 9 sanığın ise beraatını talep etmişti.

Mütalaaya karşı son savunmalarını yapan sanıklardan Mustafa Güneş, "Rapor sahte değil gerçektir. Hayatımda hiçbir zaman FETÖ üyesi olmadım. Beraatimi isterim" dedi. Sanık Kadir Çolakoğlu da göz hastalıkları doktoru olduğunu belirterek "Meslek hayatım boyunca hiçbir askeri öğrenciyi okuldan uzaklaştıracak rapor vermedim. Vermiş olduğum tanıların hepsi öğrencilik yapmalarına engel değildi. Örgüt üyesi olmadığıma rağmen hakkımda kararlar vardır. Beraatimi isterim" diye konuştu.

Mütalaada cezalandırılması talep edilen sanık Hüseyin Günay ise psikiyatri uzmanı olduğunu ifade ederek yurtdışında pek çok eğitim verdiğini söyledi. Günay, "Yazdığım mesleki raporlar nedeniyle tutuklandım. Raporlar üzerindeki incelemeler bir sıkıntı olmadığı gösteriyor. Ben 2016'da ihraç edildim ankesörlü hatlardan arandığım yönündeki iddia ise 2017'de yapılmış. Beraatimi talep ederim" dedi. Diğer sanıklar da beraatlerini talep ettiler.

GÜLEN'İN DOSYASI AYRILDI

Mahkeme, firari elebaşı Fetullah Gülen hakkındaki dosyanın ayrılmasına karar verdi.

3 SANIĞA CEZA VERİLDİ

Mahkeme heyeti sanıklardan sanıklar Hüseyin Günay ve Ramazan Akyıldız'ı "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ayrı ayrı 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı. Bu sanıklar hakkında "Kamu görevi nedeniyle resmi belgede sahtecilik", "Eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi" ve "1632 sayılı Askeri Ceza Kanununa muhalefet" suçlarından ise beraat kararı verdi. Sanık Zafer Işılak ise "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

9 SANIĞA BERAAT

Sanıklar Ahmet Özbek, Altan Kaçan, Battal Altun, Kadir Çolakoğlu, Mehmet Sadun Yücel, Mustafa Güneş, Suat Demirtuğ, Yavuz Öztürker ve Öner Tatar'ın "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "Kamu görevlisinin resmi belge sahteciliği", "Eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi" ve "1632 sayılı Askeri Ceza Kanununa muhalefet" suçlarından beraatlarına karar verildi.

İDDİANAME

İddianamede, aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in örgüt yöneticiliği olmak üzere 12 askeri tabip hakkında "Terör örgütüne üye olma", "Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "Eğitim ve öğrenim hakkının engellenmesi" suçlarından dava açılmıştı. Şüpheli Fetullah Gülen hakkında ise üç ayrı suçtan 33 şüpheliye yönelik olarak 286 yıldan 306 yıla kadar hapis talep edilirken; diğer 12 sanığın 279 yıldan 299 yıla kadar hapisleri isteniyordu.