KBB uzmanı gözaltında

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, FETÖ’cü askeri tabiplerin, Kuleli Askeri Lisesi’nde 2012-2013 eğitim ve öğretim yılında 4. sınıf öğrencisi olarak eğitim gören 44 öğrenci hakkında gerçeğe aykırı sağlık kurulu raporu düzenleyerek, harp okullarına geçişlerine engel olan ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.



KBB UZMANI GÖZALTINDA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın koordinasyonunda Cumhuriyet Savcısı Levent Bilgi tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 2 ay önce Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılarak Sağlık Bakanlığı’na bağlı bir eğitim ve araştırma hastanesinde görev yapan Kulak Burun Boğaz Uzmanı M.G. gözaltına alındı.



9 DOKTOR TUTUKLANMIŞTI

Daha önce de kapatılan Kuleli Askeri Lisesi’nde bazı askeri öğrencilere, asker olamaz kanaati ile gerçeğe aykırı sağlık raporu tespit edilen 11 askeri tabip gözaltına alınmış, 9’u tutuklanmıştı.