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        Askeri araçla otomobilin çarpıştığı kazada 1 asker şehit düştü

        Van'ın Gürpınar ilçesinde askeri araçla otomobilin çarpışması sonucu yaralanan askerden Piyade Sözleşmeli Er Ramazan Sarıkaya tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2023 - 20:33
        Kazada 1 asker şehit oldu
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        Van-Hakkari kara yolu üzerindeki Doğu Dinleme Tesisi yakınlarında askeri araçla Faruk Tanış’a ait otomobil çarpışmış, kazada Tanış hayatını kaybederken 13 asker ise yaralanmıştı.

        Bölgede ilk müdahaleleri yapılan yaralı askerlerden 5'i Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine, 6'sı YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezine, 2’si ise Gürpınar Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

        Tedavileri devam eden askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Ramazan Sarıkaya şehit düştü.

        Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

        #Ramazan Sarıkaya
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