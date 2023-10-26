Edirne'de askeri araç tarlaya devrildi: 1 şehit, 2 yaralı
Edirne'de kontrolden çıkan askeri aracın tarlaya devrildiği kazada, 3 personel yaralandı. Süloğlu Kaymakamı Adem Can Okur, Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran ve 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, kaza yerine gelerek, yetkililerden bilgi aldı. Yaralanan askerlerden biri doktorların tüm müdahalesine rağmen şehit oldu
Edirne'de askeri aracın tarlaya devrildiği kazada, 3 personel yaralandı. Askerlerden biri hastanede şehit oldu.
Kaza, Edirne-Süloğlu kara yolunun Hacıumur köyü yakınlarında meydana geldi. Süloğlu 54'üncü Mekanize Piyade Komutanlığı'nda görevli askeri personeli taşıyan araç, sürücüsünün kontrolü yitirmesi üzerine yoldan çıkarak tarlaya devrildi.
Kazada, araçta sıkışan 3 askeri personel yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, araçtan çıkarılarak Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Süloğlu Kaymakamı Adem Can Okur, Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran ve 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, kaza yerine gelerek, yetkililerden bilgi aldı.
1 ASKER ŞEHİT OLDU
Edirne'de, sürücüsünün kontrolünden çıkarak tarlaya devrilen araçta yaralanan 3 askerden durumu ağır olan Uzman Çavuş Ramazan Merzifonluoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen şehit oldu.
Merzifonluoğlu'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Kazada yaralanan 2 askerin tedavisi devam ediyor.