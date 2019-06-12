12 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
TBMM Genel Kurulunda Askeralma Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler devam ediyor.
Milli Savunma Komisyonu Başkanı Yılmaz, teklifin tümü üzerinde yaptığı konuşmada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin herkesin ortak değeri olduğunu ifade ederek, "Ortak çalışma ve akıl ile hazırladığımız bu teklifi hayata geçirirsek bundan Türkiye kazanacaktır. Bu teklifi hazırlarken halkımızın beklentileri ve TSK'nin ihtiyaçlarını dikkate aldık. Bu teklif ile askerlik sisteminin sürekliliği sağlanarak eğitimli insan gücünün etkin ve verimli kullanılmasını amaçladık." diye konuştu.
Teklifin içeriğine ilişkin bilgi veren Yılmaz, birçok yeni uygulamanın hayata geçtiğini söyledi. Düzenleme ile bedelli askerlik beklentisinin sona erdiğini vurgulayan Yılmaz, "Bu beklentinin sona ermesinin çok önemli sonuçları ortaya çıkacaktır. Düzenlemenin hayata geçilmesi ile askere gitmeyi erteleyen sebepler ortadan kalkacaktır. Mevcut haliyle 2 milyon 300 bin yükümlü havuzunun bir daha oluşmayacağı, yükümlülerin zamanında askere gideceği bir sistem olacaktır." ifadelerini kullandı.
Yılmaz, askerlik sisteminin 6 aya indirildiğini anımsatarak yeni sistemin askere gitmeyi teşvik edeceğini kaydetti. Türkiye'de yükseköğretimde okullaşma oranının her yıl arttığına işaret eden Yılmaz, "1995 yılında erkekler için brüt yüksek öğretimde okullaşma oranı yüzde 21 iken bu oran şimdi yüzde 111'e çıkmıştır. Üniversite sayısı ve kapasitesinin çoğalması ile bu sayının artması beklenmektedir. Yılda yaklaşık 400 bin erkek yüksek öğretimden mezun oluyor. Şu anda 1 milyon 600 bin öğrenci askerliğini ertelemiş durumda, bunun 1 milyon 300 bini üniversite öğrencisidir." şeklinde konuştu.
Orduların gücünün sadece asker sayısı ile değil sahip oldukları teknolojik güç ile belirlendiğine dikkati çeken Yılmaz, yeni düzenleme ile TSK'nin ihtiyaca göre uzman personel alacağını, böylece TSK'nin gücünün artacağını vurguladı.
Yılmaz, NATO içindeki ülkelerin ordularını yeniden yapılandırdıklarını, İngiltere ve Fransa'nın kara kuvvetleri personel sayısının 100 bin civarında olduğunu belirtti.
Düzenlemeyle TSK'nin doktor ihtiyacının karşılanacağını, bunun yanında yedek subay aday adayı olarak silah altına alınacak tabiplerin ihtiyaç duyulan yerlerde görevlendirilmek üzere Sağlık Bakanlığı emrine girerek askerlik hizmetini yapacaklarını söyledi.
İsmet Yılmaz, yeni düzenleme ile yoklama kaçağı ve bakayalara verilen cezaların artırıldığını, er ve erbaşlara verilen izin süreleri, hava değişimi ve istirahat izinlerinin düzenlendiğini, askerlik hizmetini er veya er baş olarak yapanlara ilave haklar verildiğini dile getirdi.
Yılmaz, Almanya ve Hollanda'da zorunlu askerliğin kaldırılmadığını, bu ülkelerin genç nüfus sorunu yaşadıkları için zorunlu askerliği askıya aldıklarını, Türkiye'de de nüfusun yeteri kadar artmaması durumunda aynı sorunla karşılaşılacağını sözlerine ekledi.
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