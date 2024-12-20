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        Haberler Gündem Güncel Asker eğlencesinde drifte 59 bin TL ceza | Son dakika haberleri

        Bafra'da asker eğlencesinde drifte 59 bin TL ceza

        Samsun'un Bafra ilçesinde asker eğlencesinde drift atan motosikletli ile araç sahibine toplam 58 bin 877 TL ceza kesildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 16:24 Güncelleme: 20.12.2024 - 16:24
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        Asker eğlencesinde drifte 59 bin TL ceza
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        Samsun Bafra ilçesinde, Kadir A.'nın 16 Aralık'ta Kavakpınar Mahallesi'ndeki asker eğlencesinde motosikletle drift attığı görüntüler üzerine Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

        Kimliği belirlenen kişiye driftten 33 bin 233 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 977 TL, kask takmamaktan 690 TL, araç sahibi Tuncay B.'ye ise ehliyetsiz araç kullandırmaktan 12 bin 977 TL olmak üzere her iki şahsa toplamda 58 bin 877 TL cezai işlem uygulandı.

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