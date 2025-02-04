Aşk ve mizahın kusursuz uyumunu yakaladılar: IMDb'nin en yüksek puanlı romantik komedi filmleriyle aşk ve kahkaha dolu bir yolculuğa hazır olun!
Günün yorgunluğunu atarken hem gülümsemek hem de aşkın en saf haline tanık olmak ister misiniz? O zaman bu liste tam size göre! IMDb puanlarına göre sıraladığımız en iyi romantik komedi filmleri, izleyicilerden tam not almayı başarmış unutulmaz yapımları içeriyor!
- 1
Romantik komedi filmleri, hem aşkın tatlı telaşını hem de gülümseten anları izleyicilere sunar. IMDb’nin en yüksek puanlı yapımlarını bir araya getirdiğimiz bu liste, her biri kendine has hikâyeleriyle sizi ekran karşısında başka dünyalara taşıyacak. İşte mutlaka izlemeniz gereken o filmler!
- 2
ROMANTİK KOMEDİ KLASİKLERİ
“WHEN HARRY MET SALLY” (1989) – IMDB: 7.7
Bu zamansız klasik, erkek ve kadının gerçek bir dostluk kurup kuramayacağını sorguluyor. Harry ve Sally’nin yıllara yayılan hikâyesi hem romantik hem de hayattan kesitlerle dolu. Billy Crystal ve Meg Ryan’ın etkileyici performansları, filmi unutulmaz kılıyor.
- 3
“PRETTY WOMAN” (1990) – IMDB: 7.1
Julia Roberts ve Richard Gere’in başrollerini paylaştığı bu film, aşkın tüm sosyal sınırları aştığını gösteriyor. Romantik komedi dünyasında çıtasını yüksek tutan bu yapım, yıllarca listelerin zirvesinde kaldı.
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- 4
“NOTTING HILL” (1999) – IMDB: 7.2
Bir kitabevi sahibi ile dünyaca ünlü bir film yıldızının yolları kesişirse ne olur? Hugh Grant ve Julia Roberts’ın uyumu sayesinde "Notting Hill," romantik komedilerin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.
- 5
MODERN DÖNEM ROMANTİK KOMEDİLERİ
“CRAZY, STUPID, LOVE” (2011) – IMDB: 7.4
Ryan Gosling, Steve Carell ve Emma Stone gibi yıldız oyuncuları bir araya getiren bu film, modern aşk üzerine zeki ve eğlenceli bir bakış sunuyor. Birden fazla hikâye akışı, filmin temposunu yüksek tutuyor.
- 6
“CRAZY RICH ASIANS” (2018) – IMDB: 7.0
Doğu ve Batı kültürlerinin muhteşem bir şekilde harmanlandığı bu romantik komedi, zenginlik, aile ve aşk temalarını benzersiz bir mizah anlayışıyla ele alıyor. Filmin görsel zenginliği de dikkat çekici.
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- 7
ANİMASYON VE ALTERNATİF ROMANTİK KOMEDİLER
“WALL-E” (2008) – IMDB: 8.4
Bir animasyon filmi olmasına rağmen, "Wall-E," sevginin sınırsızlığını anlatan çarpıcı bir hikâye sunuyor. Teknolojik bir gelecekte, robotlar arasında gelişen bu beklenmedik aşk hikâyesi, gönüllere dokunuyor.
- 8
“500 DAYS OF SUMMER” (2009) – IMDB: 7.7
Bir aşk hikâyesinden çok, bir ayrılığı anlatan bu film, alışılagelmiş romantik komedi anlayışını tersine çeviriyor. Joseph Gordon-Levitt ve Zooey Deschanel’in kimyası, bu hikâyeyi unutulmaz kılıyor.
- 9
“HER” (2013) – IMDB: 8.0
Gelecekte geçen bu film, bir insanın yapay zeka ile olan çok farklı ve dokunaklı bağını anlatıyor. Joaquin Phoenix’in etkileyici performansı, "Her”ı, hem romantik hem de felsefi bir başyapıt haline getiriyor.
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- 10
FARKLI KÖŞELERDEN ROMANTİZM
“AMÉLİE” (2001) – IMDB: 8.3
Fransız sinemasının bu büyülü filmi, izleyicilere sıcak bir hikâye ve masalsı bir dünyanı sunar. Amélie’nin düzene koymaya çalıştığı hayatlardan çıkan beklenmedik aşk hikâyesi, unutulmaz anlarla doludur.
- 11
“SILVER LININGS PLAYBOOK” (2012) – IMDB: 7.7
Jennifer Lawrence ve Bradley Cooper’ın enerjik performanslarıyla hayat bulan bu film, aşkın iyileştirici gücünü anlatıyor. Drama ve mizahı ustalıkla harmanlayan yapım, izleyen herkesi etkisi altına alıyor.
Fotoğraf kaynak: IMDb