Aşk şarkılarının büyülü sesi ilk kez İzmir'de

Ülkemize gelen yüzlerce şarkıcı arasında bizlerle ayrı bir gönül bağı kuran, yurtdışındaki röportajlarında Türkiye'den övgüyle söz eden İspanyol Diva Monica Molina, 7 Eylül’de İzmir Enternasyonal Fuarı Çim Konserleri kapsamında sahne alacak.

“Tu Despedida” “Vuela”, “De Cal y Arena”, “A Vida”, “Mar Blanca” ve “Autorretrato” isimli 6 albümüyle aşk rüzgârları estiren Monica Molina, en güzel şarkılarını İzmirli hayranları için seslendirecek.

Son albümü Autorretrato’nun albüm kapak çekimlerini İstanbul’da gerçekleştiren ve röportajlarında “Ben Türkiye’yi çok seviyorum, Türkler de beni çok seviyor. Orada olmak, nefes almak bile bir ayrıcalık.” diyen Monica Molina, İzmir Enternasyonal Fuarı Çim Konser Alanı’nda dinleyicilerine unutulmaz bir yaz akşamı yaşatacak. Saat 21.30'da başlayacak konser ücretsiz olacak.

MONICA MOLINA

“Tu Despedida” “Vuela”, “De Cal y Arena”, “A Vida”, “Mar Blanca” isimli 5 albümü ile aşk rüzgârları estiren ve ülkemizde büyük hayran kitlesine sahip Monica Molina, Türkiye’de çok satan toplama albümü “Autorretrato” ile en güzel şarkılarını sevenleri için bir araya getirmişti.

Daha önce Türkiye'de yine büyük satış rakamlarına ulaşan CD'leri ve biletleri haftalar öncesi tükenen konserleri ile hep gündemde olan Monica Molina, Autorretrato'nun ön ve arka kapak fotoğraflarını İstanbul'da çekerek boğazın ve ülkemizin güzelliklerini tüm dünyaya taşımıştı.

İspanya'da her albümü ile 'platin' satış statüsüne ulaşan, Latin Grammy Ödülü adaylığı olan ve bunların yanı sıra birçok ödül kazanan Monica Molina, albüm kapağında Türkiye'ye yaptığı jest ile hala çok konuşuluyor. Copla şarkılarının efsane şarkıcısı ve öz babası Antonio Molina’dan aldığı bayrağı hayatın içinden ve hayatı anlatan şarkılarla aktarmaya devam ediyor.

Molina’lar İspanya'nın en saygın ‘sanatçı' ailelerinden biri. Monica'nın babası İspanya'nın 'efsane' şarkıcılarından Antonio Molina. Kız kardeşi Angela Molina ise Avrupa sineması için vazgeçilmez bir oyuncu. Diğer kardeşi Micky de yine bir sinema oyuncusu. Albümlerine imzasını atan ve yanından hiç ayrılmayan kardeşi Noel ise kendisi gibi bir müzisyen ve şarkılarının bestecisi ve söz yazarı.

Bugüne dek 20’ye yakın yapımda rol alan Monica Molina, şarkıcı olmanın yanı sıra tıpkı kız kardeşi gibi ailenin oyuncu üyelerinden biri. Rol aldığı ve ses getiren oyunlar arasında Oscar Wilde'dan uyarlanan bir tiyatro oyunu da var.

Ruhunu ve karizmasını babasından aldığı söylenen Monica Molina, dinleyenlerin içini ısıtan, bir parça melankolik, bir parça umut dolu ama her zaman romantik sesi ve kendine özgü vokali ile eşsiz bir sanatçı.

2013 yılında babasının efsaneleşen şarkılarını “Mar Blanca” adında bir albümde toplayan Monica Molina, 2016 yılında şarkılarını senfoni orkestrası eşliğinde dünyada ilk kez Bodrum’da seslendirmişti.

Albüm çalışmaları, yeni müzikal birliktelikler ve konserleri dışında Candela adındaki kızını yetiştirerek sanatçı bir anne olmanın keyfini süren Monica Molina, yeni albüm projesi için şu sıralarda Roma’da yaşıyor.