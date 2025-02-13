'Aşk Sadece Bir An'ın galası gerçekleşti

'Aşk Sadece Bir An'ın galası gerçekleşti

Rapçi Çakal ile oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın başrolünde yer aldığı 'Aşk Sadece Bir An' filminin galası gerçekleştirildi.

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Emirhan Çakal ile Nilsu Berfin Aktaş'ın yanı sıra filmde; Emre Kınay, Gonca Vuslateri, Burcu Kara ve Diren Polatoğulları da rol aldı.

Filmin galasına; İbrahim Tatlıses, Muazzez Ersoy, Şafak Sezer, Ali Poyrazoğlu, Erdal Özyağcılar, Zeynep Özyağcılar, Aslı Bekiroğlu, Deniz Seki, Fatma Toptaş, Oya Başar, Umut Kırca, Volkan Konak, Metin Özülkü, Gökhan Alkan, Furkan Palalı, Atiye Sebebci - Erol Sebebci, Burçin Birben, Gökhan Keser, Yasmin Erbil, Tuğba Özerk, Pınar Aylin ve kızı Maya, Murat Başaran, İsmail Özkan - Esra Özkan, Baran Bölükbaşı, Aslı Turanlı, Arem Özgüç, Arman Aydın, Atakan Arslan, Mehmet Büyükekşi, Mustafa Topaloğlu - Hasibe Topaloğlu, Irmak Topaloğlu katıldı.

Ali Poyrazoğlu, Zeynep Erdal ve Erdal Özyağcılar

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Gösterim öncesi galaya katılan davetlilere, duygusal filme özel hazırlanan 'Aşk Sadece Bir An' yazılı mendiller dağıtıldı.

"14 ŞUBAT’A YAKIŞIR BİR FİLM"

Filmin yapımcısı Polat Yağcı; "Aşk Sadece Bir An' bu yıl vizyona giren üçüncü filmimiz oldu. Bu film diğerlerinden farklı olarak romantik ve duygusallığı üst safhada. 14 Şubat’a yakışır bir film oldu" ifadelerini kullandı.

Emirhan Çakal, Polat Yağcı, Nilsu Berfin Aktaş

"OYUNCULUĞU SEVDİM"

İlk kez oyuncu olarak izleyici karşısına çıkan rapçi Emirhan Çakal, film teklifini İtalya'da aldığını söyledi. Çakal; "İlk oyunculuk deneyimim, güzel giden müzik kariyerimde büyük bir riskti. Kabul etme süreci biraz benim için gergin geçse de Nilsu ve Polat ağabey beni ikna etti" dedi.

Görünen o ki Emirhan Çakal ile Nilsu Berfin Aktaş, bir anda kameraların karşısında buluştu. REKLAM Oyunculuğu sevdiğini belirten Emirhan Çakal; "Bu filmden sonra gelen tepkilere göre oyunculuğa devam edip etmemeye karar vereceğim. Oyunculuğu sahne de olmak kadar sevdim" ifadelerini kullandı. Emirhan Çakal ve Nilsu Berfin Aktaş Filmin dizi tadında olduğunu belirten Nilsu Berfin Aktaş, senaryoyu ilk okuduğunda ağladığını söyledi. Aktaş; "10 bölümlük mini diziyi birleştirmiş gibiyiz. Senaryoyu okurken, sonunda hüngür hüngür ağladım" dedi. "GENÇLER ÇOK SEVECEK" 18 yıl sonra beyazperdeye konuk oyuncu olarak dönen Teoman; "Ben küçük bir rol aldım Emirhan'ın patronunu oynadım. Gençler çok sevecektir filmimizi" dedi. REKLAM "AŞK HER ZAMAN GÜLDÜRMÜYOR" Filmde Emirhan Çakal’ın annesini oynayan Gonca Vuslateri; "Kötü anne oynamadığım ender rollerden birisi oldu" derken Burcu Kara; "Aşk her zaman güldürmüyor, çok fazla duyguyu barındırıyor. Emirhan’ın oyunculuğunu çok beğendim" dedi. Filmin oyuncularından Diren Polatoğulları sette en çok önem verdiği şeyi açıkladı. Oyuncu, "Çok güzel bir ortamda çalıştık. Benim için en önemli şey odur. Sinema salonlarını dolduralım haftalık izlenme rakamlarını arttırarak devam ederiz inşallah" ifadelerini kullandı. GALADA DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ Filmin başrol oyuncuları Emirhan Çakal ile Nilsu Berfin Aktaş, gala sonrası kuliste rol arkadaşları Diren Polatoğulları'nın 45'inci yaş gününü kutladı. Oyuncu, kendisine yapılan sürpriz sonrası doğum günü pastasının mumlarını dilek tutarak üfledi.

Bir türlü peşlerini bırakmayan geçmişlerinin yanı sıra birbirlerinden tamamen farklı hayatlara ve kültürlere sahip olan Rüzgar ve Hayal’in aşka tutunmalarını konu alan filmde, 'Rüzgar' karakterine genç rapçi Çakal, 'Hayal' karakterine ise başarılı oyuncu Nilsu Berrin Aktaş hayat verdi. Yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda ise Mustafa Kotan oturdu. Senaryosunu Aslı Zengin’in kaleme aldığı film, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde gösterime girecek.