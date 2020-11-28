Aşk, para, kariyer ve sağlıkta burçları neler bekliyor?

Ay’ın Koç burcuna geçişi ile elementsel uyumdan faydalanabilir ve ben merkezci davranmak yerine şifacı özelliklerimizi kullanabiliriz. Daha bilge ve akılcı hareket etmenin avantajlarından yararlanabiliriz. Gergin ve öfkeli olmak yerine cesaretimizi toparlayabilecek aktiviteler geliştirebiliriz. Hem kendimiz hem de geleceğimiz için daha yararlı nasıl olabiliriz noktasında savunma savaşlarımızı belki de eskiden olduğu gibi satranç taşlarını önümüze dizerek strateji geliştirebiliriz. Hatta birlik içerisinde olabilmek için teşvik edici olabiliriz.