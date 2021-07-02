Aşk Mantık İntikam 3. son bölümünde; şirket verilerini çalmakla suçlanan Esra, Ozan’ın kapısına kadar gelip af dilemesiyle yelkenleri suya indirir. İşte Aşk Mantık İntikam 3. son bölüm özeti ve yeni bölüm fragmanı...

AŞK MANTIK İNTİKAM 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



AŞK MANTIK İNTİKAM 3. SON BÖLÜM ÖZETİ

Tüm şirket, ayın etkinliği olarak CEO ile baş başa yemek yemek için müthiş bir yarış içine girerken, yarışın kazananı Esra olur. Baş başa yemek yiyecek olmalarına sinirlenen Ozan, Esra’ya o geceyi zehir etmeye ant içer.

Esra da Ozan’ı etkilemek için elinden geleni ardına koymayacaktır. Fakat gecenin sonu Esra’nın hiç ummadığı bir biçimde sonlanır. Esra, türlü oyunlarla Ozan’ı zor durumda bıraktığına sevinirken, hiç beklemedikleri bir şekilde Çağla’ya yakalanan Ozan ve Esra’nın sırrı açığa mı çıkmıştır?