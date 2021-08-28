Aşk Mantık İntikam dizisinin 10. bölümü bu akşam yayınlandı. Dizinin izleyicileri Aşk Mantık İntikam 11. bölüm fragmanını araştırıyor. İşte Aşk Mantık İntikam 10. son bölüm özeti ve Aşk Mantık İntikam 11. bölüm fragmanı...
AŞK MANTIK İNTİKAM 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
AŞK MANTIK İNTİKAM 10. SON BÖLÜM
Ozan ve Esra yeniden bir aradadır. Onları öpüşürken gören Çağla; Ozan’ı, Esra’ya bırakmamaya karar verir. Ozan için savaşacaktır. Çınar ve Ozan’ın arasındaki gerilim ise devam eder. Esra Çınar’ın duygularını bilmediği için bu gerilime anlam veremez.
Ozan da Esra da birbirlerine sırılsıklam aşık olduklarını saklamazlar. Esra’nın bu kadar badireden sonra Ozan’ı tekrar kaybetme korkusu olsa da Ozan, Esra’yı bundan sonra her şeyin çok güzel olacağına inandırır ancak gelişen olaylar onları büyük bir yol ayrımına getirecektir.
AŞK MANTIK İNTİKAM KONUSU
Esra garsonluk yapmaktadır ve artık hayatın zorluğundan sıkılarak yaşam standardının değişmesi için mühendis Ozan’la mantık evliliği yapmıştır. Ancak bu evlilikte maddi, manevi zorluklar yaşayınca evliliği bitirmek zorunda kalmıştır. Boşandıktan sonra Ozan bir yazılım şirketi açıp çok zengin olur. Ve bir gün Esra bu şirkette işe başlar.
OYUNCU KADROSU
Burcu Özberk, İlhan Şen, Burak Yörük, Melisa Döngel, Günay Karacaoğlu, Zeynep Kankonde, Süleyman Atanısev, Mehmet Korhan Fırat, Sevda Baş, Ceren Koç, Birgül Ulusoy, Tarık Şerbetçioğlu ve Mehmet Yılmaz
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