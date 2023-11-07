Aşk-ı Memnu uyarlaması Bihter filminden yeni kare geldi! Sosyal medyada olay oldu!
Halit Ziya Uşaklıgil'in Aşk-ı Memnu kitabından uyarlanan "Bihter" filmi için geri sayım başladı. Başrollerinde Farah Zeynep Abdullah, Hande Ataizi, Boran Kuzum gibi isimlerin yer aldığı filmden yeni kare geldi.
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Halit Ziya Uşaklıgil'in Aşk-ı Memnu kitabından uyarlanan ve başrollerinde Boran Kuzum, Farah Zeynep Abdullah, Hande Ataizi, Ebru Özkan, Osman Sonant gibi isimlerin yer aldığı "Bihter" dizisinden yeni kare geldi.
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2008-2010 yıllarında Kanal D ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Selçuk Yöntem, Zerrin Tekindor, Hazal Kaya gibi isimlerin yer aldığı Aşk-ı Memnu dizisi, "Bihter" adıyla film oluyor.
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Fragmanları ve fotoğraflarıyla dikkat çeken Bihter filminden yeni kareyi, başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah sosyal medya hesabından yayınladı.
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Mehmet Binay ve Caner Alper'in yönetmenliğini üstlendiği, senaryosunu Merve Göntem'in yazdığı "Bihter" filmi 16 Kasım’da Prime Video’da yayınlanacak.
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İşte "Bihter" filminden gelen yeni kare...
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