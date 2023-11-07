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        Haberler Magazin Aşk-ı Memnu uyarlaması Bihter filminden yeni kare geldi! Sosyal medyada olay oldu!

        Aşk-ı Memnu uyarlaması Bihter filminden yeni kare geldi! Sosyal medyada olay oldu!

        Halit Ziya Uşaklıgil'in Aşk-ı Memnu kitabından uyarlanan "Bihter" filmi için geri sayım başladı. Başrollerinde Farah Zeynep Abdullah, Hande Ataizi, Boran Kuzum gibi isimlerin yer aldığı filmden yeni kare geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2023 - 12:45 Güncelleme: 07.11.2023 - 12:45
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        • 1

          Halit Ziya Uşaklıgil'in Aşk-ı Memnu kitabından uyarlanan ve başrollerinde Boran Kuzum, Farah Zeynep Abdullah, Hande Ataizi, Ebru Özkan, Osman Sonant gibi isimlerin yer aldığı "Bihter" dizisinden yeni kare geldi.

        • 2

          2008-2010 yıllarında Kanal D ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Selçuk Yöntem, Zerrin Tekindor, Hazal Kaya gibi isimlerin yer aldığı Aşk-ı Memnu dizisi, "Bihter" adıyla film oluyor.

        • 3

          Fragmanları ve fotoğraflarıyla dikkat çeken Bihter filminden yeni kareyi, başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah sosyal medya hesabından yayınladı.

        • 4

          Mehmet Binay ve Caner Alper'in yönetmenliğini üstlendiği, senaryosunu Merve Göntem'in yazdığı "Bihter" filmi 16 Kasım’da Prime Video’da yayınlanacak.

        • 5

          İşte "Bihter" filminden gelen yeni kare...

        • 6
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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