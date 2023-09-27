Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş aşkını paylaştı! Sevgilisi bakın kim çıktı!

Kanal D ekranlarında bir dönem yayınlanmış olan Aşk-ı Memnu dizisinde Cemile karakterine hayat veren Pelin Ermiş'in sosyal medya hesabında yayınladığı aşk dolu pozları gündem oldu. Ünlü ismin sevgilisi de kendisi gibi ünlü bir oyuncu çıktı.