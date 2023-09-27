Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş aşkını paylaştı! Sevgilisi bakın kim çıktı!
Bir döneme damga vurmuş olan Aşk-ı Memnu dizisinde Cemile karakterine hayat veren Pelin Ermiş, sosyal medya hesabı üzerinden sevgilisiyle çekildiği aşk dolu karelerini yayınladı. Ünlü güzelin sevgilisi bakın kim çıktı...
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Kanal D ekranlarında bir dönem yayınlanmış olan Aşk-ı Memnu dizisinde Cemile karakterine hayat veren Pelin Ermiş'in sosyal medya hesabında yayınladığı aşk dolu pozları gündem oldu. Ünlü ismin sevgilisi de kendisi gibi ünlü bir oyuncu çıktı.
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Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Pelin Ermiş, sevgilisiyle çekildiği aşk dolu karelerini sevenlerinin beğenisine sundu.
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20 Ağustos 1982 yılında dünyaya gelen Pelin Ermiş'in yayınladığı fotoğraflardan sonra sevgilisinin de kendisi gibi oyuncu olduğu hatta şu anda ekranlarda yer alan bir dizide boy gösterdiği öğrenildi.
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Birçok dizi ve film projelerinde boy gösteren Deva Enes Külahçı şimdilerde Deniz Can Aktaş, Miray Daner ve Esra Dermancıoğlu gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Hudutsuz Sevda dizisinde rol alıyor.
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İşte Pelin Ermiş ve sevgilisi Enes Külahçı...
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