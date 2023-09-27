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        Haberler Magazin Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş aşkını paylaştı! Sevgilisi bakın kim çıktı!

        Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş aşkını paylaştı! Sevgilisi bakın kim çıktı!

        Bir döneme damga vurmuş olan Aşk-ı Memnu dizisinde Cemile karakterine hayat veren Pelin Ermiş, sosyal medya hesabı üzerinden sevgilisiyle çekildiği aşk dolu karelerini yayınladı. Ünlü güzelin sevgilisi bakın kim çıktı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2023 - 10:37 Güncelleme: 27.09.2023 - 10:37
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          Kanal D ekranlarında bir dönem yayınlanmış olan Aşk-ı Memnu dizisinde Cemile karakterine hayat veren Pelin Ermiş'in sosyal medya hesabında yayınladığı aşk dolu pozları gündem oldu. Ünlü ismin sevgilisi de kendisi gibi ünlü bir oyuncu çıktı.

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          Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Pelin Ermiş, sevgilisiyle çekildiği aşk dolu karelerini sevenlerinin beğenisine sundu.

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          20 Ağustos 1982 yılında dünyaya gelen Pelin Ermiş'in yayınladığı fotoğraflardan sonra sevgilisinin de kendisi gibi oyuncu olduğu hatta şu anda ekranlarda yer alan bir dizide boy gösterdiği öğrenildi.

        • 4

          Birçok dizi ve film projelerinde boy gösteren Deva Enes Külahçı şimdilerde Deniz Can Aktaş, Miray Daner ve Esra Dermancıoğlu gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Hudutsuz Sevda dizisinde rol alıyor.

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          İşte Pelin Ermiş ve sevgilisi Enes Külahçı...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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