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İklim aktivistlerinden Roma'daki ünlü "Aşk Çeşmesi'ne" boyalı protesto eylemi

İklim aktivistleri, İtalya'nın başkenti Roma'daki "Aşk Çeşmesi" olarak dünyaca ünlü tarihi Trevi Çeşmesi'ne kömür bazlı siyah renkte bir sıvı dökerek protesto eylemi yaptı.

Giriş: 21.05.2023 - 16:14 | Güncelleme: ABONE OL
İklim aktivistlerinden Roma'daki ünlü
AA

İtalyan mimar Nicola Salvi tarafından 18. yüzyılda yapılan ve o dönemden bu yana Roma’nın en turistik noktalarından biri olan dünyaca ünlü Trevi Çeşmesi, iklim aktivistlerinin eylemine sahne oldu.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, bir grup iklim aktivisti, pazar sabahı tarihi çeşmenin havuzuna girerek kömür bazlı siyah bir sıvı döktü ve "Biz kömür istemiyoruz" yazılı pankart açtı. Göstericiler, "Ülkemiz (kömürden) ölüyor" diye slogan attı.

"Aşk Çeşmesi" olarak da bilinen çeşmeyi ziyarete gelen turistler de iklim aktivistlerinin eylemine tepki gösterirken, güvenlik güçleri göstericileri havuzdan çıkartmak için müdahale etti. Eylemin ardından çeşmenin havuzunda temizlik çalışmaları başlatıldı.

İklim aktivistleri, birkaç hafta önce de yine Roma'da tarihi Dört Nehir Çeşmesi'ne ve nisan ayında da İspanyol Merdivenleri önündeki 17. yüzyıldan kalma Barcaccia Çeşmesi'ne kömür bazlı siyah renkli sıvı dökerek protesto eylemi gerçekleştirmişti.

Aktivistler, mart ayında da Floransa Belediyesi olarak kullanılan tarihi Vecchio Sarayı ile Milano'daki Vittorio Emanuele 2 Anıtı'na turuncu boyalı saldırı gerçekleştirmiş, iki eylem de pek çok kişinin tepkisini çekmişti.

İtalya'da sağ koalisyon hükümeti, son dönemde kültür varlıklarına yönelik iklim aktivistlerinin artan eylemleri dolayısıyla 11 Nisan'da kültürel mirasa zarar verici eylemlere para cezası getiren yeni bir yasa tasarısı kabul ederek onaylanması için parlamentoya göndermişti.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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