23 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
MF Yapım’ın Show TV’de ilgiyle izlenen dizisi “Aşk Ağlatır”ın 3. bölümü heyecan dolu sahneleriyle beğeni topladı. ABC1’de yüzde 5.04 rating ve yüzde 12.60 izlenme payı, AB’de yüzde 3.96 rating ve yüzde 10.66 izlenme payı elde eden Aşk Ağlatır, Total’da ise 5.98 rating ve yüzde 15.60 izlenme payıyla birinci oldu. Dizi, #Kahramanım etiketi ile Twitter’da Türkiye'de 11 saat 10 dakika TT listesinde kaldı.
ADA, YENİ BİR HAYAT KURMAK İSTİYOR!
Yusuf, Nagehan ve Rüzgar’la birlikte Ada’yı, Mustafa ve İsmail’in elinden kurtardı. Hayatına Ada’yla devam etmek isteyen ve onu sevdiğini itiraf eden Yusuf, Nalan’dan ayrılmak istedi fakat Nalan bunu kabullenemedi. İstanbul’da var olma savaşı veren Ada ise kendine yeni bir ev bulmak için harekete geçti. Ada, Sumru ve Yusuf’un yardımıyla kendine bir ev bulup, yeni bir hayat kurmak için kolları sıvarken, İsmail Ada’yı aramaya devam etti.
İşte Yusuf’un Ada’yı kurtardığı o anlar;
Yusuf, Ada’ya aşkını itiraf ediyor;
MUSTAFA, ADA’YI TUZAĞA DÜŞÜRÜYOR!
Yengesini yanına almak isteyen Ada adresini onunla paylaşınca İsmail oyuna tekrar dahil oldu ve Ada’ya ulaştı. İsmail’i gizlice takip eden Mustafa’nın da beklediği fırsat önüne geldi. Eve geldiğinde Mustafa’yı karşısında bulan Ada, boğuşma sırasında Mustafa’nın elindeki silahın ateş almasıyla neye uğradığını şaşırdı. O sırada her şeyden habersiz eve gelen Yusuf ise Nalan’ın durumunun ağır olduğu haberini aldı.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Aşk Ağlatır’ın 4. bölüm tanıtımı yayınlandı. Mustafa’nın yere yığılmasıyla şoka giren Ada, ona yardım etmeye çalışırken İsmail’in engeliyle karşılaşıyor. Ada, o sırada eve gelen Yusuf’u, “Ben iyiyim. Sen beni merak etme!” sözleriyle uzaklaştırmaya çalışırken Yusuf, Ada’dan vazgeçmeyeceğinin sinyallerini veriyor. “Ada şimdi ne yapacak?” sorusunun yanıtı ise merakla bekleniyor.
MF Yapım imzalı Aşk Ağlatır’ın başrollerini Deniz Can Aktaş, Hafsanur Sancaktutan ve Yağızcan Konyalı paylaşıyor.
Aşk Ağlatır’ın yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00'de Show TV'de!
İşte "Aşk Ağlatır"ın 4. Bölüm Tanıtımı!
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