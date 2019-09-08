Aşk Ağlatır nerede çekiliyor? Aşk Ağlatır dizisi oyuncuları kimler? Soruları merak konusu oldu. Show TV ekranlarının yeni dizisi olan Aşk Ağlatır ilk bölümü ile izleyicinin gönlünü fethetmeyi başardı. İşte Aşk Ağlatı dizisi ile ilgili detaylar haberimizde...

AŞK AĞLATIR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Aşk Ağlatır dizisinin çekimleri Balıkesir Ömerköy'de ve İstanbul'da gerçekleşmektedir.

AŞK AĞLATIR DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

YUSUF EREN (DENİZ CAN AKTAŞ)

ADA MERYEM VARLI (HAFSANUR SANCAKTUTAN)

RÜZGAR ÖZBEN (YAĞIZ CAN KONYALI)

NALAN DEMİRCİ (EDA ŞÖLENCİ)

FIRAT YILDIZ (OKTAY ÇUBUK)

ÇİÇEK EKMEKSİZ (DENİZ ALTAN)

AŞK AĞLATIR KONUSU

Taşradan İstanbul'a göç etmiş ve tek başına ayakta kalmaya çalışan gençlerin; vicdan ve aşkları arasında kalarak yaşadıkları çatışmanın hikayesinin anlatıldığı Aşk Ağlatır'ın tanıtımında zorla evlendirilmek istenen Ada'nın (Hafsanur Sancaktutan) gözyaşları izleyenleri derinden etkiliyor. Ada, “Bu kasaba benden adımı aldı; Meryem'im ben burada!” sözleriyle yaşadığı çaresizliği hissettirirken, Yusuf (Deniz Can Aktaş) Ada'ya destek olmaya çalışıyor. İstanbul'a doğru yola çıkan ikilinin neler yaşayacağı merakla bekleniyor.