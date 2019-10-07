07 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Aşk Ağlatır’ın 6. bölüm tanıtımı yayınlandı. Ada’nın, Mert’le kendisini gördüğünü öğrenen Nalan’ın büyük bir telaşa kapıldığı tanıtımda Ada’nın “Yusuf’u gerçekten seviyor musun sen? Birini gerçekten seviyorsan ona ait olursun, onu aldatmazsın. Ben sizi gördüm!” sözleri dikkat çekiyor. Nalan, olayı Ada’ya anlatmaya çalışırken, Ada’nın gördüklerini Yusuf’a söyleyip söylemeyeceği merakla bekleniyor. Taşradan İstanbul’a göç etmiş ve tek başına ayakta kalmaya çalışan gençlerin; vicdan ve aşkları arasında kalarak yaşadıkları çatışmanın hikayesinin anlatıldığı Aşk Ağlatır, her Pazar Show TV’de ekrana geliyor.
AŞK AĞLATIR 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
AŞK AĞLATIR’IN 5. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Nalân’ın intihar ettiğini düşünen Yusuf onu bırakamayacağını Ada’ya söyledi. Ada Yusuf’u anlayışla karşılasa da ayrılık ikisi için de çok zor oldu. Nalan, Mert’i bırakıp Yusuf’un yanına yerleşmeye karar verirken, Nalan’ın hareketlerinden şüphelenen Fırat ve Sumru onu takibe aldı. Çektikleri acıya rağmen işlerine dört elle sarılan ikili birbirlerinden uzak kalmaya çalışsa da kader onları sık sık bir araya getirdi. Ada’yı baygın halde bulan Yusuf, onu telaşla pansiyona getirdi. Ada kendine gelirken, ikiliyi bir arada gören Nalan kıskançlık krizine girdi. Bu durum Nalân’ın Ada’yı uzaklaştırmak için dayısıyla konuşma yapmasına sebep oldu. Çiçek bir iş için Nalân’ın elbiselerinden birini gizlice aldı fakat Nalân’ın durumu anlamasıyla pansiyonda büyük bir gerginlik oluştu. Üstüne Yusuf, Nalan’ın İsmail’le konuştuğunu öğrendi. Nalan’la büyük bir tartışma yaşayan Yusuf, Ada’nın yanında nefes almak istedi. Kamyonda yolculuk eden ikilinin mutlu anlarının izleyenleri gülümsettiği final sahnesinde Ada büyük bir şok yaşadı. Mert’le parkta gizlice buluşan Nalan’ı gören Ada, ikilinin birbirini öptüğünü görünce dehşete kapıldı.
AŞK AĞLATIR 5. SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
MF Yapım imzalı Aşk Ağlatır’ın başrollerini Deniz Can Aktaş, Hafsanur Sancaktutan ve Yağız Can Konyalı paylaşıyor.
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