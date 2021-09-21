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Aşk 101 yeni sezon ne zaman? Geri sayım başladı! Aşk 101 yeni sezon fragmanı yayınlandı!

Netflix'in Türkiye yapımı dizilerinden Aşk 101'in yeni sezonunun ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. 90'lı yıllarda bir grup arkadaşın lise dönemlerini ekrana taşıyan Aşk 101 yayınlanan ilk bölümünden beri sosyal medya gündeminden düşmüyor. Netflix, Aşk 101 dizisinin final sezonuyla geri döndüğünü duyurdu. Aşk 101 yeni sezon ne zaman? İşte Aşk 101 yeni sezon fragmanı

21.09.2021 - 13:56 | Güncelleme: ABONE OL
Aşk 101 yeni sezon ne zaman? Geri sayım başladı! Aşk 101 yeni sezon fragmanı yayınlandı!

Dijital yayın platformu Netflix'in Türk yapımı dizilerinden biri olan Aşk 101 yeni sezonu için geri sayım başladı. İlk sezonu 24 Nisan 2020'de yayınlanan Aşk 101 dizisi geniş takipçi kitleleri tarafından izlenmiş ve günlerce sosyal medyanın gündeminden düşmemişti.

AŞK 101 2. SEZON NE ZAMAN GELECEK?

Başarılı oyuncu kadrosu ve hikayesiyle beğenilen Aşk 101 dizisinin 2. sezon çekimleri tamamlandı. Aşk 101 2. sezon yayınlanma tarihi ise 30 Eylül olarak açıklandı...

AŞK 101 YENİ SEZON FRAGMANI!

AŞK 101 KONUSU NEDİR?

1990'lar Türkiyesi'nde, dışlanmış bir grup genç, onlarla kalmak için sebebi olsun diye sevgili öğretmenlerini birine âşık etmek için el ele verir. Okula devam edebilmek için en sevdikleri öğretmenlerini okulda tutma konusunda plan yapan 17 yaşında bir grup asi genci odağına alan hikaye gençlerin aşkı keşfetme süreçlerini odağına alıyor.

1998 yılında geçecek olan dizide gençler, öğretmenlerini okula yeni gelen basketbol koçuna aşık etmek üzere işe koyulduklarında asıl kendileri aşkı keşfetmeye başlarlar ve bu yolculukta beraberken güçlü olduklarını, sevginin ise zorla var edilemeyeceğini fark ederler.

Aşk 101 dizisinin 8 bölümden oluşan ilk sezon senaryosunu Meriç Acemi yazdı. Dizinin yönetmen koltuğuna Ahmet Katıksız

AŞK 101 OYUNCULARI KİMLER?

Kubilay Aka – Kerem

Kaan Urgancıoğlu – Kemal

Alina Boz – Eda

Pınar Deniz – Burcu

Mert Yazıcıoğlu – Sinan

Selahattin Paşalı – Osman

İpek Filiz Yazıcı – Işık

Müfit Kayacan – Necdet

Bade İşçil - Eda

Tuğba Ünsal - Işık

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