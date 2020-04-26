Aşk 101, 24 Nisan 2020'de Netflix platformunda yayınlanan gençlik ve komedi türündeki Türk internet dizisidir. 8 bölümden oluşan ilk sezon senaryosunu Meriç Acemi yazdı ve yönetmen koltuğuna Ahmet Katıksız oturdu. Peki Aşk 101 nasıl izlenir? Aşk 101 dizisi nerede çekiliyor? İşte Aşk 101 oyuncuları ve konusu...

AŞK 101 DİZİSİ NASIL İZLENİR?

Aşk 101 dizisini izlemek için öncelikli olarak Netflix'e belli bir ücret karşılığında abone olmanız gerekmektedir. Netflix'e abone olduktan sonra Netflix'in resmi sitesinden ya da uygulamasından mobil olarak izleyebilirsiniz.

AŞK 101 NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizi çekimleri İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan Maçka - Akif Tunçel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleşti.

AŞK 101 DİZİSİNİN KONUSU NE?

1990'lı yıllarda Türkiye'sinde hayatta kendi yollarını bulmaya çalışan bir grup genç, çok sevdikleri öğretmenleri okuldan ayrılmasın diye onun aşık olması için uğraşırlar. 1998 yılında geçecek olan dizide gençler, öğretmenlerini okula yeni gelen basketbol koçuna aşık etmek için çaba harcarlar.

AŞK 101 OYUNCULARI KİMLER?

Netflix'in yeni Türk dizisi Aşk 101'in oyuncu kadrosunda;

Alina Boz - Eda

Kubilay Aka - Kerem

Mert Yazıcıoğlu - Sinan

Kaan Urgancıoğlu - Kemal

Pınar Deniz - Burcu

Müfit Kayacan - Necdet

Selahattin Paşalı - Osman

İpek Filiz Yazıcı - Işık

Tuğba Ünsal - Eda (günümüz)

Bade İşçil - Işık (günümüz) yer alıyor.