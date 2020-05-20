Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
HaberlerYaşam

Asırlık mağaralar restore edilecek

Siirt'te delikli taş olarak bilinen Rasıl Hacar bölgesinde asırlık mağaralar, restore edilecek. Milli Park ilan edilen bölgede işletmeci olan İshak Yargıcı, mağaraları restore edip turizme kazandıracaklarını söyledi

20.05.2020 - 09:57 | Güncelleme: ABONE OL
asırlık mağaralar
DHA

Siirt kent merkezine 4 kilometre uzaklıkta bulunan ve altında Botan Nehri akan Delikli mağaralar, turizme kazandırılmak için restore edilecek.

DHA'nın haberine göre restorasyonun ardından 4 mağara, yerli ve yabancı turistler için sosyal alanlar olarak kullanılacak.

Milli Park ilan edilen Rasıl Hacar'da işletmeci İshak Yargıcı, mağaraların oluşma tarihinin tam olarak bilinmediğini ifade ederek, mağaraların tabiatı bozulmadan restore edeceklerini söyledi.

Yargıcı, "Delikli Taş, Siirt'in tarihi mekanlarından biridir. 3 yıl önce burası İl Özel İdaresi tarafından onarılarak ihaleye çıkarıldı. Yaklaşık 3 yıldır Delikli Taş'ın işletmekteydim. Bizler de burada ciddi onarımlar yaptık ve gerek Siirtli ve gerekse il dışından gelen doğasever vatandaşlarımızın hizmetine açtık. Botan Vadisi'ne hakim olan Delikli Taş'ın hemen altında mağaralarımız bulunuyor. Bizler bu mağaraları halkı açmak istiyoruz, ancak mağaraların ciddi bir onarıma ihtiyacı var" dedi.

'DAHA ÖNCE TİNERCİLERİN YUVASIYDI'

Delikli Taş'ın onarılıp halkın hizmetine açılmasının arından yüzlerce insanın ziyaret ettiğini belirten Yargıcı, "Buralar daha önce tinercilerin yuvasıydı. Özellikle gençler bu mağaralara gelip zamanlarını geçiyorlardı. Yapılan restorasyon çalışmalarının ardından burası artık halka açık bir yer oldu. Şimdi de mağaralarımızı restore etmek istiyoruz. Mağaralarımızı Siirt turizmine kazandıracağız. Gerekli izinlerin alınmasının ardından restorasyon çalışmalarına başlayacağız" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Korkutan ikinci dalga uyarısı! Daha sert olacak
Korkutan ikinci dalga uyarısı! Daha sert olacak
Yer: Bursa... Dünyanın en büyük Atatürk imzası
Yer: Bursa... Dünyanın en büyük Atatürk imzası
'Atatürk'ümüz var' dedi ve ekledi...
'Atatürk'ümüz var' dedi ve ekledi...
Pınar Altuğ'dan danslı kutlama
Pınar Altuğ'dan danslı kutlama
Bir kentte daha maske takma zorunluluğu getirildi!
Bir kentte daha maske takma zorunluluğu getirildi!
Teröristlerin yola tuzakladığı sensörlü EYP'ler imha edildi
Teröristlerin yola tuzakladığı sensörlü EYP'ler imha edildi
İftar sofralarının vazgeçilmezi! Buharda pişiyor
İftar sofralarının vazgeçilmezi! Buharda pişiyor
Siirt'ten acı haber: 1 asker şehit!
Siirt'ten acı haber: 1 asker şehit!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X