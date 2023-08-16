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        Haberler Gündem Güncel Osmaniye'de aşırı sıcaklarda ağaçların yaprakları bile kurudu! - Güncel haberler

        Osmaniye'de aşırı sıcaklar nedeniyle süs ağaçlarının yaprakları kurudu

        Yüksek sıcaklar şaşkına çeviren etkilere yol açmaya devam ediyor. Osmaniye'de hissedilen sıcakların 60 dereceye kadar çıkmasının ardından bazı süs ağaçlarının yapraklarının bile kuruduğu görüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 12:48
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        Aşırı sıcaklarda ağaçların yaprakları bile kurudu!
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        Osmaniye'de, etkili olan sıcak hava nedeniyle bazı süs ağaçları ve çiçeklerin yapraklarının kuruduğu görüldü.

        DHA'nın haberine göre aşırı hava sıcaklıklarının yaşamı etkilediği Osmaniye'de, dışarı çıkmak zorunda kalan bazı kişiler, şemsiye kullanıyor, sokak hayvanları da ağaç gölgelerinde serinliyor.

        Sıcağın etkisinden bir nebze de olsa kurtulmak isteyenler, mesire alanlarına akın etti. Aşı sıcaklar nedeniyle refüjlerdeki ve bahçelerdeki süs bitkilerinin yapraklarının kurudu.

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        Sararan yaprakların görüntüsü, sonbahar mevsimini andırdı. Son birkaç gündür devam eden aşırı sıcak havalardan olumsuz etkilendiklerini belirten Mesut Erkmen, "Osmaniye halkı olarak son zamanların en sıcak günlerini yaşıyoruz. Özellikle hafta sonu hissedilen sıcaklığın 60 dereceye ulaştığı denildi. Güneşin ısısı ağaçların yapraklarını kavurdu. Sıkıntılı bir süreç çok haddinden fazla sıcaklar oluyor" dedi.

        Ağaçların yapraklarının özellikle hafta sonu yaşanan aşırı sıcaklar sonrası kuruduğunu ifade eden Erkmen, "Ağaçların bu halini gördüğümüzde şaşırdık. Yanmış kavrulmuş vaziyetteler dokunduğumuz zamanda zaten dökülüyor bırakıyor yapraklarını. Sabah saatlerinde işe gelirken dahi sıcak havayı hissediyoruz. Nemle birlikte daha fazla sıcaklığı hissediyoruz. İnsanlar dışarı çıkamıyor. Klimalarını açıp evlerinde oturuyorlar. İnsanlar dışarı çıkmaya korkar oldu, gün içerisinde şehir adeta hayalet şehir oluyor. Sıcaklar bizleri perişan etti" diye konuştu.

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        #haberler
        #Osmaniye
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