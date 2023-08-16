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Osmaniye'de, etkili olan sıcak hava nedeniyle bazı süs ağaçları ve çiçeklerin yapraklarının kuruduğu görüldü.

DHA'nın haberine göre aşırı hava sıcaklıklarının yaşamı etkilediği Osmaniye'de, dışarı çıkmak zorunda kalan bazı kişiler, şemsiye kullanıyor, sokak hayvanları da ağaç gölgelerinde serinliyor.

Sıcağın etkisinden bir nebze de olsa kurtulmak isteyenler, mesire alanlarına akın etti. Aşı sıcaklar nedeniyle refüjlerdeki ve bahçelerdeki süs bitkilerinin yapraklarının kurudu.

REKLAM Sararan yaprakların görüntüsü, sonbahar mevsimini andırdı. Son birkaç gündür devam eden aşırı sıcak havalardan olumsuz etkilendiklerini belirten Mesut Erkmen, "Osmaniye halkı olarak son zamanların en sıcak günlerini yaşıyoruz. Özellikle hafta sonu hissedilen sıcaklığın 60 dereceye ulaştığı denildi. Güneşin ısısı ağaçların yapraklarını kavurdu. Sıkıntılı bir süreç çok haddinden fazla sıcaklar oluyor" dedi.