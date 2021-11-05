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3. doz mRNA aşısı... SON DAKİKA: Aşılarla ilgili 5 soru 5 cevap! - Haberler

Herkes bu soruların yanıtını merak ediyor! Aşılarla ilgili 5 soru 5 cevap

İkinci doz mRNA aşısının üzerinden 6 ay kadar süre geçmiş kişiler 3. doz BioNTech aşısını yaptırabiliyor. Peki, kimler 3. dozu yaptırabilir? Turkovac aşısı uygulanmaya başladı mı? Kimler TURKOVAC aşısı yaptırabiliyor? TURKOVAC aşısı varyantlara karşı etkili mi? Aşıya dair merak edilenleri 5 soru 5 cevap şeklinde derledik

05.11.2021 - 12:28 | Güncelleme: SAĞLIK
HABERTURK.COM

  • Çift doz BioNTech aşısı olmasının üzerinden 6 ay geçen 60 yaş üstündekiler, kronik hastalarla sağlık çalışanlarına hatırlatma dozu uygulamasına dün başlandı.

  • 3. DOZ KİMLERE YAPILACAK?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili "mRNA aşısı olmuş olup 2. dozdan itibaren 6 aya kadar süre geçmiş kişilere risk grupları önceliklendirilerek hatırlatma dozu yapılmasının uygun olacağına karar verildi" açıklamasında bulunmuştu.

    Aşıların sistemlere tanımlanması üzerine vatandaşlar randevularını alarak hastane ve aile sağlığı merkezlerinde aşılarını yaptırmaya başladı.

  • "3. DOZ ÇOK KIYMETLİ"

    3. doz aşılamanın başlamasıyla ilgili konuşan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, “Öncelikli yaş grubumuz ilk hedefimiz, 3. dozlarını olmalarını istiyoruz. Diğer bir grup riskli grup, özellikle sağlık çalışanı gibi toplumla iç içe olan Covid hastalarına temas eden grup önceliğimiz. 

  • Aslında iki doz aşı olanlar çok kıymetli bir iş yaptılar, hem kendilerini garantiye aldılar hem de sağlık sisteminin çökmesini engellediler. Çünkü yoğun bakım ve servis yataklarının hala kullanılabilir oranda kalmasını sağladılar. Bu kazanımın devam etmesi için aşı olanların antikorlarının düşmeden bir diriltilmeye ihtiyacı var. Bu 3. doz çok kıymetli. Vatandaşlarımız gelmeye başladı ama asıl yoğunluğu önümüzdeki aylarda bekliyoruz. 

  • mRNA aşıları ilk başladığında yaş gruplarına göre gidiyorduk, kademeli bir geçiş vardı. O yoğun grubun geldiği dönem, 6 ayın geçtiği dönem yıl sonuna denk gelecek, daha büyük 3. doz başvurularını ilerleyen aylarda göreceğiz” dedi.

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