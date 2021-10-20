Dikkatli olun! Kendini aşılı zannedenler yanılıyorsunuz

Ölüm sayılarındaki artış ülke olarak kapanıp endişemizin zirve yaptığı günlerdeki seviyede olduğumuzu gösteriyor. 19 Ekim Salı tarihi itibariyle Türkiye'de son 24 saatte 360 bin 849 Covid-19 testi yapıldı, 30 bin 862 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi yaşamını yitirdi. Aşılamanın başlaması ile birlikte günlük Koronavirüs tablosunun istediğimiz karşılığı bulmaması tedirgin ediyor. Artık hepimiz en etkin korunmanın; maske, mesafe ve hijyen kurallarına tam anlamıyla uymaktan geçtiğini biliyoruz. Kentlerde sıkışmış yaşamın mesafe kurallarına uymayı imkansız hale getirmesi ve maske kullanımındaki zayıflama istenen başarıyı yakalamamızı engelliyor.

DÜNYANIN EN KAPSAMLI AŞI ARAŞTIRMASI NE DİYOR?

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası Başkanı Dr. Gürsel Özer, “Oysa ‘yeni normal’ diye tanımlanan yaşam akışına dönüşte maske ve hijyen kurallarına uyma ve toplumun yüzde 80’inin 6 ayda aşılanması karşımıza, ‘altın kural’ olarak çıkıyor. Fransa'da Covid-19 aşısı olmuş 22 milyon kişi üzerinde yapılan bir araştırma, aşılamanın virüse karşı ‘yüksek derecede etkili’ olduğunu ortaya koyuyor. Dünyanın en kapsamlı aşı araştırması olduğu belirtilen çalışmanın, aşılanmanın hastaneye kaldırılma ve 50 yaş üzerindeki ölümleri yüzde 90 oranında düşürdüğünü göstermesi ise çok önemli bulunuyor”diyor.

AŞILARIN YÜKSEK KORUMA SAĞLADIĞININ İSPATI

Aşıların Delta varyantına karşı da etkin koruma sağladığı belirtiliyor.11 milyon aşılı ve 11 milyon aşısız gönüllü üzerinde yapılan araştırmada (27 Aralık 2020 - 20 Temmuz 2021 arasında) 50 yaşın üzerindeki kişilerde ikinci dozdan 14 gün sonra Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılma riskinin yüzde 90' ın üzerinde azaldığı tespit ediliyor. Araştırmacılar, Covid-19' un Delta varyantı konusunda da benzer sonuçlarla karşılaşıp, 75 yaş ve üzeri kişilerde aşının etkinlik oranının yüzde 84, 50-74 yaş arasında ise yüzde 92 olarak belirlendiğine dikkat çekiyor.

ORTALAMA KORUYUCULUK SÜRESİ

Aşılarla ilgili, “Yeterli veri ve geniş kitleler üzerinde yapılmış çalışma yok” savını yerle bir eden bu çalışma, aynı zamanda aşıların koruyuculuğunun süresine de dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde ABD’nin kronik hastalığı olanlara 3. doz Biontech aşılaması için onay verdiğini belirten Dr. Gürsel Özer, “Aşıların belli bir koruyuculuk süresi olsa da bunun ortalama 6 aylık olduğunu unutmamamız ve kendi aşı planlamamızı buna göre yapmamız gerek” diyerek devam ediyor; “Türkiye’de aşılama, ocak ayı ortalarından itibaren Sinovac ile başladı ve ileri yaştakiler ile kronik hastalığı olan kişilere yapıldı. İkinci doz ise şubat ayında gerçekleştirildi. O dönemden itibaren başka aşı yaptırmamış olanlar şu an maalesef korunmuyor ve ‘aşısız’ kabul ediliyor. En fazla 6 ay süre ile koruyacak aşının etkinliği olmadığı halde korunuyor hissi yaratması karşı karşıya olduğumuz en büyük sorun. Uzmanlar, ‘bu konuda sürekli uyarıda bulunmamıza rağmen istediğimiz bilinç noktasında değiliz’ diyor. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nden Prof. Dr. Necmettin Ünal Hocamız, görev yaptığı hastanenin yoğun bakım servisinde Covid-19 tedavisi görmekte olan 47 hastanın yarısından çoğunun, artık etkisi geçtiği tahmin edilen çift doz Sinovac aşılı olduğunu söylüyor. 47 hastanın 15’i aşısız, 29’u çift doz Sinovac aşılı, 3’ü ise tek doz Biontech aşısı olmuş. Yani, yoğun bakım servislerinde tedavi gören hastaların yarıdan fazlası çift doz Sinovac aşılı olup, çift doz Sinovac aşısının koruma süresinin geçtiğini bilmiyorlar.”

Dr. Gürsel Özer

NE YAPILMALI?

Dr. Gürsel Özer, “Sağlık Bakanlığı tarafından günlük paylaşılan aşılama tablosu toplumun bağışıklık oranını göstermemektedir. O tabloda paylaşılan ‘2 doz aşılı oranı’ aşılamanın başladığı tarihten itibaren yapılan 2 doz aşılama oranını yansıttığı için yanıltıcıdır. (Çünkü koruyuculuğu zaman aşımına uğramış aşı oranını da yansıtmaktadır.) Paylaşılan tablo sadece aşı oranını yüksek göstermeye yaradığı için bir yararlılığı bulunmamaktadır. Bakanlık bir an önce, son 6 ayda yapılan 2 doz aşılamanın oranlarını vermelidir. Bu yapılırsa gerçek rakamlar her gün paylaşılacak ve toplumda farkındalık oluşması yeni aşı ihtiyacı hakkında uyarıcı olacaktır. Bu konu, günümüzün gerekliliklerinden olan ve sosyal medyayı çok iyi kullanan Sağlık Bakanlığı ve tüm sağlık çalışanları tarafından gündemde tutulmalı ve son 6 ay içerisinde aşı yaptırmayanların yeni aşı yaptırmaları sağlanmalıdır” diyor.