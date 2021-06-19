Aşılamadaki hız ve çocuklarda aşılama

Türkiye'de Ocak ayında başlayan aşı uygulamaları son haftalarda giderek artan bir hızla devam ediyor. Öyle ki artık günlük uygulanan doz 1,5 milyona ulaştı. Peki aşı uygulamalarındaki hızlanma normalleşme adımlarını nasıl etkiler? Eylül'de okullar Koronavirüs ile mücadelede aşı tek başına yeterli midir? Dünyanın farklı noktalarında ortaya çıkan yeni varyantlar süreci nasıl etkiler? Konuyu haberturk.com'a değerlendiren Kalp Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bengi Başer sürecin çok olumlu ilerlediğini söyledi. "Bu hızla gidersek sonbahara rahat gireriz ancak AVM'lerdeki normalleşme ve ev toplantıları için çok erken" uyarısında bulunan Başer "Belirli bir süre sonra 3. doz hatırlatmaları yapılmalı" dedi.

Koronavirüs pandemisiyle mücadele kapsamında aşı uygulamaları sürerken, bazı ülkelerde bir süredir 12 yaş üzerindeki çocuklara yönelik olarak da aşı uygulanıyor. Peki çocuklara hangi koronavirüs aşısı uygulanmalı? Aşı sonrası çocuklarda en fazla görülen yan etki hangisidir? Çocukların aşılanması ile toplum bağışıklığı arasında nasıl bir ilişki var? Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin çocuklar ve koronavirüs aşısı ile ilgili merak edilen soruları haberturk.com için yanıtladı. Çocukların da mutlaka aşı olması gerektiğini belirten Seçkin Biontech aşısının koruyuculuğuna dikkat çekti.