19 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Spor sonrasında, uzun süre ayakta kalışın ardından ayağınızda oluşan ağrının sorumlusu aşil tendonu olabilir. Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre gerek çocuklarda gerekse yetişkinlerde sık karşılaşılan bu sorunun risklerini azaltmak için yapılacaklar var. Fulya Ayak Cerrahi Merkezi’nden Ayak ve Ayak Bileği Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Selim Muğrabi, günlük yaşamımızda nedenini bilmediğimiz ayak ağrılarının akla aşil tendonunu getirmesi gerektiğine dikkat çekiyor ve “Aşil tendonunun ismi Yunan Mitolojisindeki Aşil’den geliyor. Homeros’un ‘İlyada’ adlı eserinde Aşil hızlı koşan birisi olarak tanımlanıp sadece topuğundan inciniyor”diyor.
GERME EGZERSİZLERİNİ İHMAL ETMEYİN
Peki bu sorunla karşılaşan çocuk ve yetişkinlerin ne yapmaları gerekiyor? Op. Dr Selim Muğrabi, herkesin hayatına aşil güçlendirme ve esnetme hareketlerini katması ve rutin hale getirmesi gerektiğini söyleyerek devam ediyor; “Aşil tendonu, vücudumuzda bulunan en uzun ve en önemli tendonlardan biridir. Baldırlardan topuk kemiğine kadar uzanan bu tendon çok güçlü ve esnek bir yapıya sahiptir. Aşil tendonu, ayak parmakların zemine doğru kuvvet uygulamasını ve bu sayede yürüyüp koşmayı sağlayacak güçtedir. Ancak bu kadar güçlü olan bu tendona gereğinden fazla yüklenilmesi hasar görmesine neden olabilir. Aşil tendonun hasar görmesine tıp dilinde ‘Aşil Tendiniti’ denmektedir. Bu soruna genellikle sporcular, gerekli germe egzersizlerini yapmayan, koşu yapan ya da koşu içeren sporlarla ilgilenen kişiler maruz kalır.”
SORUNA YOL AÇAN NEDENLER!
*Koşma hızını aniden artırmak
*Yüksek topuklu ayakkabılar giyerek tendonun kısalmasına yol açmak
* Isınma hareketleri yapmadan hızlıca harekete geçmek
*Rutin çalışmalara, tendona aşırı yük bindirecek çalışmalar eklemek (yokuş koşuları, merdiven çıkma egzersizleri vb)
*Düz taban ayak yapısına sahip olanlarda tendonun aşırı yük altında kalması
BU BELİRTİLERE DİKKAT!
*Tendon üzerinde şişlik,
*Koşma gibi egzersizlerin ardından, sürekli kötüye giden ağrı ve sızlamalar,
*Bacakta güç kaybı hissi
*Sabahları uyandıktan sonra ilk 2-3 dakika topuğun 3- 4 cm üstünde hissedilen hassasiyet
*Koşmadan hemen sonra, tendonda hissedilen lokalize veya diffüz ağrılar
*Kasın kullanılmasıyla tendon sertliğinin gözle görülür şekilde azalması
Not: Başka bazı rahatsızlık durumlarında da yukarıdaki semptomlar meydana gelebildiği için en güvenilir teşhis açısından ortopedi uzmanına görünmelisiniz.
TEDAVİDE YAPILMASI GEREKENLER
* 2-3 hafta boyunca yürüme, koşma veya aşil tendonunun kullanılmasını gerektirecek her türlü aktiviteyi yapmayı bırakmak
* Aşil tendonunu güçlendirmek ve esnekliğini artıracak egzersizler ile beraber çeşitli tabanlıklar ve topuk destekleri kullanmak
*Steroid gibi maddeler içermemek kaydıyla antiinflamatuar kullanımı
*Tendonda meydana gelecek hareketleri engellemek için tasarlanmış özel bandajlar
*Doktorun önerisi altında fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamak. (Semptomların inatçı olduğu hastalarda PRP enjeksiyonları ya da aşil botu kullanılması gerekebilir.)
SON BAŞVURULMASI GEREKEN YÖNTEM CERRAHİ
Cerrahi müdahale, genelde en son başvurulması gereken yöntem olarak değerlendiriliyor. Eğer tendonu örten tabakada sürtünme varsa bu durum yapışık bir dokunun ortaya çıkmasına yol açabiliyor. Tedavisi bir operasyon ile gerçekleştiriliyor. Tedaviden sonra hastaya uzun bacak alçısı uygulanıyor. İyileşme süreci genelde yavaş olup 6-10 hafta arası sürebiliyor.
RİSKİ AZALTMAK BUNLARI YAPIN
*Koşu ya da egzersizlerden önce hafif ısınma hareketleri ile aşil tendonu iyice ısıtıp esnetin.
*Egzersizler için topuğunuza destekleyen, uygun ve sağlıklı bir ayakkabı seçin.
*Baldır kaslarını gerip kuvvetini artırın.
*Koşma hızınızı ve mesafeyi yavaş yavaş artırın. (Önerilen, her aşama için yüzde 10’dur.)
*Ayağınıza yükleyeceğiniz her türlü sert ve ani hareketlerden kaçın.
* Egzersizlerinizden sonra vücut ve ayaklarınızı tam anlamıyla dinlendirin.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!